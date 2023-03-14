Afrikalı gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALPER KORKMAZ - Kahramanmaraş'a 6 Şubat meydana gelen depremler sonrasında gelen Afrikalı 3 öğrenci, Afşin ilçesinde afetzede çocukların sosyal etkinliklerine eşlik ediyor.

Bartın Üniversitesinde eğitim gören 31 yaşındaki Gambiyalı Abdullah Amadue, 24 yaşındaki Nijerli Hüseyin Ahmed ve 24 yaşındaki Burkina Fasolu Hamza İdrissa, Türk Kızılay gönüllüsü olarak ilçede yürütülen çalışmalara katılıyor.

Öğrenciler, çadır kentlerde düzenlenen sosyal aktivitelerde çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor.

Hamza İdrissa, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan felaketten büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten İdrissa, "Belki onların acısını alamayız, acılarını unutturamayız. Biz de 'elimizden ne geliyorsa yapalım' dedik. Buraya gelip onların acısını paylaşmak istedik. Burada çocuklarla oyun oynayıp zaman geçiriyoruz. Çocukları kendi kardeşim gibi hissediyorum." diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Ahmed de depremzedelere yardım etmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Ahmed, "Elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarla oynuyoruz. 4 gün daha bölgede olacağız." dedi.

Türkiye'ye eğitim görmek için geldiğini anlatan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Abdullah Amadue da ellerinden ne iş geliyorsa yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.