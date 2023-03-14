Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - CİHAN DEMİRCİ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkılan duvarlarından görünen evlerin içi depremin boyutunu gösteriyor.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi. Bugüne kadar acil yıkılması gereken 4 bin 400 binadan yaklaşık 1300'ünün yıkım işlemi tamamlandı.

Duvarları ve kolanları zarar gören ağır hasarlı binalardan bazıları yan yattı veya kısmen yıkıldı. Bu binalarda bulunan televizyon, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya da kullanılamaz hale geldi.

AA ekibi, yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartmanların içini dronla görüntüledi.



Ağır hasarlı evlerin yıkılan duvarları, içinde devrilen eşyalar, depremin boyutunu gözler önüne serdi

Afetzede Erdal Gülfidan, AA muhabirine, depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Herkesin bir telaş içinde olduğunu anlatan Gülfidan, yıkılan iş yeri nedeniyle ne yapacağını bilemediğini belirtti.

Depremin boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayan Gülfidan, "Bundan sonra binalara kesinlikle sismik izolatör yapılması gerekiyor. Şuan ki manzara ortada. Bundan sonra çalışma hayatımı burada sürdüremem." dedi.

- Ağaca tutunarak ayakta kalabilmiş

Dursun Çınarlıdere de depremin yaşandığı gün evindeki sobayı yakmak için kalktığını ve sobanın hareket ettiğini gördüğünde depremin boyutunu anladığını dile getirdi.

Dışarıda beklediği esnada yakalandığı ikinci depremde ağaca tutunarak ayakta kaldığını anlatan Çınarlıdere, çok korktuğunu kaydetti.

Depremde daha çok eski binaların yıkıldığına veya zarar gördüğüne dikkati çeken Çınarlıdere, "Kolon kesmesi, demirlerin inceliği nedeniyle yıkımlar oldu. Burada toprak çok yumuşak. Felaketin boyutunu gördüğümde çok şaşırdım." diye konuştu.





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