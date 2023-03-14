"Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına koşuyorlar

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde faaliyete geçirilen "Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelere yardımlar daha hızlı ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Göksun ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla "Vefalı Çağrı Sistemi" kuruldu.

Aslanbey Millet Konağı'nın alt katında oluşturulan çağrı merkezinde görev alan kamu çalışanları, Afet Koordinasyon Merkezi'nin telefonlarını arayan depremzedelerin taleplerini alıyor, sahadaki ekipler ise en kısa zamanda giyecek, gıda, battaniye, soba, odun ve kömür gibi yardımları vatandaşlara ulaştırıyor.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Vefalı Çağrı Sistemi Koordinasyon Sorumlusu Şeref Akpınar, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde sahada görev alan "vefa ekipleri" benzeri bir çalışmanın şimdi de depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Vefa grubunda 60 kişinin görev aldığını dile getiren Akpınar, "Aynı şekilde çağrı grubumuz da 15 kişiyle 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışıyor. Vefa grubumuzdakiler kamu kurumlarındaki personeldir. Bu personelimiz, Göksun'da 74 mahalle ve 103 mezradaki vatandaşlarımıza talep ettikleri ihtiyaçları bizzat adreslerine kadar götürüyorlar." diye konuştu.

- "11 bin 900 haneye yardım ulaştırıldı"

Akpınar, ilçede çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere birçok noktaya Vefalı Çağrı Sistemi'nin amacını anlatan ve telefon numarasının yazılı olduğu etiketler yapıştırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız 0344 228 88 00 numaraları telefonumuzu arayarak talebini belirtiyor. Sisteme kayıt ediliyor ve ilgili vefa grubuna iletiliyor. Bu bölümdeki arkadaşlar da değerlendirme yapıldıktan sonra ihtiyacı vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Çağrı sistemimizde hangi vatandaşımıza ne verdiğimiz hepsi kayıt altında. Vefalı Çağrı Sistemiyle 11 bin 900 haneye yardım ulaştırdık. Günlük ortalama 500 civarında çağırımız geliyor ve vefa ekiplerimiz gündüz başlayarak geç saatlerine kadar çalışıyor. Çağrı sistemimiz ise 7 gün 24 saat çalışıyor. Vefa ekipleri de vatandaşlarımızın acil ihtiyacı varsa beklemeksizin gece bile görev yapıyor."

Çağrı ekiplerinin telefonda aldıkları talepleri Göksun'da oluşturulan 4 yardım deposundaki görevlilere aktardığını anlatan Akpınar, ilgili depolarda hazırlanan yardım malzemelerinin araçlara yüklenerek vatandaşlara ulaştırdığını belirtti.

Vefalı Çağrı Sistemi'nin depremin dördüncü günü kurulduğunu ifade eden Akpınar, bölgede hayat normalleşene kadar sistemi devam ettirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.



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