Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen üniversiteli Aybüke gönüllü oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Trabzon'dan Afşin ilçesine kendi imkanlarıyla gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aybüke Süleyman, 17 gündür depremzedelere gönüllü olarak yardımların dağıtılmasında görev alıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aybüke Süleyman, 6 Şubat'taki "asrın felaketi"nden etkilenen Afşin'e gelerek Türk Kızılayın çalışmalarına gönüllü olarak katkı sağladı.



Aybüke Süleyman, AA muhabirine, bölgede çocuklarla yapılan her etkinliğe katılmaya çalıştığını belirterek, "Afşin'de yardımların indirilmesi, yemek hazırlanması ve dağıtımı gibi birçok faaliyette katılarak depremin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmaya çalıştım." dedi.

Deprem haberlerini televizyonda izlediği andan itibaren büyük üzüntü yaşadığını anlatan Süleyman, şöyle konuştu:

"Ailemle evde televizyonda gördüğümüz her haberde moralimiz bozuluyordu. Her enkazdan çıkan canlı beden bizi mutlu ediyordu. Buradaki insanların acısını kendi acımız, sevincini de kendi sevincimiz olarak gördük. Empati yaptım ve geldim. Yarın bir gün böyle bir olay, Trabzon'da yani benim memleketimde meydana gelseydi buranın insanı da elinden geleni yapardı diye düşündüm ve Afşin'e geldim. Tek başıma ne yapacağımı bilemediğim için burada faaliyette olan Kızılay ekibine katıldım."

İlçede bulunduğu süre içinde çok güzel insanlarla karşılaştığını, dostluklar kurduğunu anlatan Süleyman, şöyle devam etti:

"Buradaki herkes beni kendi kızı, kardeşi veya ablası olarak gördü. Çok iyi dostluklar edindim. Geldiğim için en ufak bir pişmanlığım yok. Keşke deprem nedeniyle değil de farklı amaçlarla gelseydim. İyi yönden de bakmak gerekiyor biraz. Eğer böyle bir olay olmasaydı ben böyle güzel insanları nasıl tanıyabilecektim. Ayrıca ben içine kapanık biriyim. Buraya gelmem bendeki iletişimi de artırdı. Kalabalık ortamlara girmekten daima sakınan bir insandım. Burada ortam ne kadar kalabalık olursa o kadar çok keyif aldığımı fark ettim."​​​​​​​





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