Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerin kurulum çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler için inşası süren konteyner kentteki çalışma gün gün dronla kayıt altına alındı.

Kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kentlerin kurulum çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Başta AFAD olmak üzere bazı belediye ve STK'ların desteğiyle Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu mevkisinde 13 Şubat'ta kurulumuna başlanan konteyner kentte de son aşamaya gelindi.

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşayacağı 500 konteynerin bulunduğu alandaki çalışmalar, 13 Şubat-13 Mart tarihleri arasında dronla görüntülendi.

Görüntülerde çalışmaların başladığı günden konteyner kentin yaşama hazır hale getirilmesine kadar geçen süreçteki değişim dikkat çekiyor.

















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