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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin etkisinden uzak vakit geçirdi

AA

Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin etkisinden uzak vakit geçirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Hareket Spor Kulübü gönüllüleri, gençlerin ve çocukların Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilerinden uzaklaşması için etkinlikler düzenledi.

Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da gönüllü spor eğitmenleri, sosyolog, psikolog, sanatçı ve tiyatro oyuncularının katıldığı organizasyonda, bilek güreşi, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce, satranç, dama ve benzeri oyunlar oynayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, AA muhabirine, deprem bölgesindeki çocukların yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Afetzede çocukları sanat ve sporla buluşturduklarını ifade eden Demirel, çocukların mutlu ve umutlu olmasını istediklerini dile getirdi.

Demirel, depremin ilk gününden itibaren gönüllülerle bölgeye geldiklerini belirterek, "Hareket Spor Kulübü olarak projemizi 7 ilimizde, Adana'dan başlayıp Kahramanmaraş'ta tamamladık. Kaybedenin olmadığı, iyiliğin etrafında olduğumuzda hep birlikte kazanacağımızı biliyoruz. Çocuklarımızı motive ve mutlu etmeye, aynı zamanda aileleri de işin içine dahil ederek onların umutlu olabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 70 gönüllü arkadaşımızla bu projemizi yaymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölgede çalışmalara devam edeceklerini anlatan Demirel, binlerce çocukla buluştuklarını, yaklaşık 10 bin genç ve çocuğun etkinliklere katıldığını kaydetti.

- "Sadece saçımı okşayın yeter"

Demirel, unutamadıkları birçok anı da olduğuna işaret ederek, "Programlarımızdan sonra hediyeler dağıtıyoruz. Hediye verdiğimiz bir çocuğumuz, o hediyeyi bizlere hediye etmek istedi. Bu belki de organizasyonumuzun en duygusal anlarından bir tanesi. Bir çocuğumuz oyun oynamak istemedi. Bizim liderimize, 'Sadece saçımı okşayın yeter.' demesi bizi hakikaten duygulandırdı." dedi.

Yaraların birlik beraberlik içerisinde sarılacağına inandığını vurgulayan Demirel, "Çocuklar gözlerimizin içine bakıyor. 'Benimle ilgilense, benimle konuşsa, bana hediye verse, oyun oynasa' diye düşünüyor. Projemizle çocukların iyileşmesinin çok daha hızlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak"

Gönüllülerden Serap Öztürk ise amaçlarının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyledi.

Çocukların depremden olumsuz etkilendiklerine dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Onlarla oyunlar oynuyoruz, oyun esnasında içlerindeki korkuyu dışarı atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onların yüzlerindeki gülümseme bizlere yüksek derecede enerji oluyor. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Biz buradan ayrılacağız ama aklımız burada kalacak. Yarım kalmışlık hissiyle ayrılıyoruz. Hepimiz diyoruz ki daha fazla kalsak, çocuklarla daha fazla zaman geçirebilsek."

Çocuklardan Hasan Meşe de etkinliklerle büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Burada ağabeylerimiz ve ablalarımızla oyunlar oynadık, çok mutluyuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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