Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazından kurtarılan Döne Yavuz, aynı evde yaşamını yitiren 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğeninin üzüntüsünü yaşıyor.

Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Bahçeobası mezrasında yaşayan 45 yaşındaki Döne Yavuz, 6 Şubat'taki depremlerin ilkine çocuğunu hastaneye götürmek üzere gittiği il merkezinde kız kardeşi Hatice Sözen'in evinde yakalandı.

Ağır hasar gören binadan yara almadan kurtulan Döne Yavuz, oğlu Osman (12), kızı Cansu (9), kardeşi Hatice Sözen (36) ve yeğeni Irmak Sözen'i (16) alarak mezraya döndü.

Aynı gün yaşanan ikinci depremde mezradaki evin çökmesi sonucu Yavuz ve Sözen aileleri enkaz altında kaldı.

Döne Yavuz ile oğlu Selçuk ve eşi Ali Yavuz, 6 saat sonra askerler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Osman ve Cansu Yavuz ile Hatice ve Irmak Sözen ise hayatını kaybetti.

Yaşadıklarını yerleştirildikleri konteynerde gözyaşıyla anlatan Yavuz, "Kahvaltı yapacaktık, tam o sırada deprem oldu ve duvarlar üzerimize devrildi. Çocuklarım, kardeşim ve yeğenim öldü, biz de yaralı enkazdan çıkarıldık." dedi.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu belirten Yavuz, "Çocuklarımı evimin çevresinden 2 metre uzağa göndermezdim. Okula götürüp getiriyordum. Çok zor, Allah herkese sabır versin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemezmiş. Diğerleri de ciğerlerimdi. En küçük bacımdı, yeğenimdi. Depremden kaçtık dedik, içine gömüldük." ifadelerini kullandı.

Selçuk Yavuz da ilk depreme üniversite öğrenimi için bulunduğu Kahramanmaraş'ta öğrenci yurdunda yakalandığını, ardından ailesiyle mezraya döndüğünü belirtti.

İkinci depremde yıkılan evlerinin enkazından kurtarıldıklarını dile getiren Yavuz, "Kardeşim benden uzakta oturuyordu, nasıl geldi anlamadım sallantıda, yanıma düşmüş. Elimden bir şey gelmedi, çok zordu. Allah yardımcımız olsun, çok zor şeyler yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun, çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

- Acılı anne, ölen çocuklarının öğretmenleriyle telefonla konuştu

Aileyi ziyaret eden Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Deprem sonrası bu acı haberi duyunca gerçekten yüreğimiz sızladı, çok büyük hüzün yaşadık." dedi.

Anne Döne Yavuz'un talebi üzerine Akpınar, vefat eden çocukların öğretmeni olan ve depremin ardından Kayseri'ye giden Sevgihan Çiftçi'yi telefonla aradı.

Yavuz, telefonla görüştüğü Çiftçi'ye "Kuzularımın belki sende kokusu vardır, ne olur bir kere yanıma gel. Okula gidiyorum bulamıyorum, belki oralarda kuzularımın kokusu vardır. Sana sarılıp kuzularımın kokusunu alırım. Ben kuzularımı nerede bulayım?" diye konuştu.

Çiftçi, teskin etmeye çalıştığı Yavuz'un en kısa zamanda yanına geleceğini söyledi.

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