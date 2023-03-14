Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

AA

Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ/ÖZGÜN TİRAN - Depremlerim merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlere Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlıkçılar, afetzedelere 24 saat hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından doktor, hemşire, diş hekimi, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri kente geldi. Gönüllü sağlık ekipleri, konteyner kentlerde kurulan aile sağlığı merkezlerinde gece gündüz demeden depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Gezici tarama aracıyla hizmet veren ağız ve diş sağlığı ekibi de vatandaşları tedavi ediyor.

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Komuta Doktoru Hüseyin Emre Naslı ve ekibi, Kahramanmaraş'ın Karacasu mevkisindeki kurulan konteyner kentte hizmet veriyor.

Naslı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki ilk günü olduğunu ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda burada göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm sağlık ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana 11 ilde canla başla çalıştığını belirten Naslı, "Buradaki insanımız çok büyük travmalar yaşadı. Bende elimden geldiğince yardımcı olmaya, onların acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Tabi şifa Allah'tan, depremzedelere biraz yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Bilecik'ten gelen ebe Fadime Yorulmaz da sağlık çalışanlarının depremzedelerin acılarını paylaştığını ifade ederek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Burada çalışarak insanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanların güler yüze bile ihtiyacı var." diye konuştu.

- Onur duyuyorlar

İstanbul'dan gelen diş hekimi Murat Erentuğ ise 14 Mart'ta deprem bölgesinde çalışmanın onur verici olduğunu anlattı.

Depremzedelere katkı sağlayabilmek istediklerini anlatan Erentuğ, şunları kaydetti:

"Vatandaşların acılarını azıcık merhemlersek bizim için en büyük mutluluk bu. İnsanların acısını hafifletmek bizim işimiz. Seyyar diş ünitemizde yapabileceğimiz kadar tedaviyi veriyoruz. Vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde hizmet vermek onur verici. Acılar zamanla hafifleyecek, bizler sağlık çalışanları her zaman onların yanındayız."

Diş hekimi Serkan Yıldız ise depremzedelere bir nebze nefes olabilmek için bölgede görev yaptıklarını dile getirdi.

Yaraların birlik beraberlik içinde sarılacağını vurgulayan Yıldız, sağlık çalışanı olarak 14 Mart'ta deprem bölgesinde görev yapmanın onur verici olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor
YEREL HABERLER Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini ...
Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ünitesi gönderdi
YEREL HABERLER Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ...
Göksun'un Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer kayması dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Göksun'un Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer ...
Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin etkisinden uzak vakit geçirdi
YEREL HABERLER Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin ...
Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerin kurulum çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerin kurulum ...
Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere moral etkinlikleri düzenliyor:
YEREL HABERLER Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere moral ...
Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen üniversiteli Aybüke gönüllü oldu
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen ...
"Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına koşuyorlar
YEREL HABERLER "Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına ...
Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki ...
Afrikalı gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor
YEREL HABERLER Afrikalı gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyun ...
Fay hattının geçtiği yol çöktü, müstakil evin yönü değişti
YEREL HABERLER Fay hattının geçtiği yol çöktü, müstakil evin yönü ...
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım ...
Depremzedelerin geleceğe dair umutları sağlam kalan duvarlara yansıdı
YEREL HABERLER Depremzedelerin geleceğe dair umutları sağlam kalan ...
Depremzedeler için kurulacak ortez-protez merkezi projesi Kuveyt'te tanıtıldı
YEREL HABERLER Depremzedeler için kurulacak ortez-protez merkezi ...
Vestel, Afşin'deki depremzedeler için çamaşırhane kurdu
YEREL HABERLER Vestel, Afşin'deki depremzedeler için çamaşırhane ...
Kahramanmaraş merkezinde 628 kalıcı konut için temel kazısına başlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezinde 628 kalıcı konut için temel ...
Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Türkoğlu'nda depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Türkoğlu'nda depremzedelerin yaraları sarılıyor
Depremzede berber kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede hizmet veriyor
YEREL HABERLER Depremzede berber kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede ...
Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü
YEREL HABERLER Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da ...
Kahramanmaraş'ta afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta afetzede esnaf prefabrik çarşıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.