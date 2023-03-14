Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ/ÖZGÜN TİRAN - Depremlerim merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlere Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlıkçılar, afetzedelere 24 saat hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından doktor, hemşire, diş hekimi, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri kente geldi. Gönüllü sağlık ekipleri, konteyner kentlerde kurulan aile sağlığı merkezlerinde gece gündüz demeden depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Gezici tarama aracıyla hizmet veren ağız ve diş sağlığı ekibi de vatandaşları tedavi ediyor.

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Komuta Doktoru Hüseyin Emre Naslı ve ekibi, Kahramanmaraş'ın Karacasu mevkisindeki kurulan konteyner kentte hizmet veriyor.

Naslı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki ilk günü olduğunu ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda burada göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm sağlık ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana 11 ilde canla başla çalıştığını belirten Naslı, "Buradaki insanımız çok büyük travmalar yaşadı. Bende elimden geldiğince yardımcı olmaya, onların acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Tabi şifa Allah'tan, depremzedelere biraz yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Bilecik'ten gelen ebe Fadime Yorulmaz da sağlık çalışanlarının depremzedelerin acılarını paylaştığını ifade ederek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Burada çalışarak insanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanların güler yüze bile ihtiyacı var." diye konuştu.

- Onur duyuyorlar

İstanbul'dan gelen diş hekimi Murat Erentuğ ise 14 Mart'ta deprem bölgesinde çalışmanın onur verici olduğunu anlattı.

Depremzedelere katkı sağlayabilmek istediklerini anlatan Erentuğ, şunları kaydetti:

"Vatandaşların acılarını azıcık merhemlersek bizim için en büyük mutluluk bu. İnsanların acısını hafifletmek bizim işimiz. Seyyar diş ünitemizde yapabileceğimiz kadar tedaviyi veriyoruz. Vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde hizmet vermek onur verici. Acılar zamanla hafifleyecek, bizler sağlık çalışanları her zaman onların yanındayız."

Diş hekimi Serkan Yıldız ise depremzedelere bir nebze nefes olabilmek için bölgede görev yaptıklarını dile getirdi.

Yaraların birlik beraberlik içinde sarılacağını vurgulayan Yıldız, sağlık çalışanı olarak 14 Mart'ta deprem bölgesinde görev yapmanın onur verici olduğunu kaydetti.





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