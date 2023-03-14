Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bugüne kadar 1,2 milyon ton molozu bölgeden taşıdı.

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından 15 gün arama kurtarma çalışmalarında görev alan DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Yıkılan binaların enkazları, kamyonlarla moloz döküm sahasına naklediliyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, depremden 15 gün sonra enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi.

Yıkılan binaların enkazlarını kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karacasu mevkiinde bulunan alana naklettiklerini anlatan Doğru, "500 iş makinesiyle yıkılan binaların enkazını naklediyoruz. Günlük yaklaşık 45 ton civarında enkazı buraya naklediyoruz. Bugüne kadar 1,2 milyon ton enkazı nakletmiş durumdayız. Harcanan yakıt miktarı ise 3,2 milyon litre. Vardiyalı bir sistemle çalışılıyor. Amacımız depremin izlerini Kahramanmaraş'tan silmek." ifadelerini kullandı.





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