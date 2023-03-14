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Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren sağlıkçılar, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor

AA

Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren sağlıkçılar, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALPER KORKMAZ - 14 Mart Tıp Bayramı'nı 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçiren gönüllü sağlık çalışanları, acılarına rağmen özverili çalışmalarıyla takdir topluyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ilden Kahramanmaraş'a gelen sağlıkçılar, afetin ilk anından itibaren aileleri ve sevdiklerinden uzakta depremzedelere yardımcı olmak için çaba gösteriyor.

​​​​​​​Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda görev alan sağlıkçılar arasında Gaziantep'te 26 yakınını kaybetmenin acısını yaşayan yoğun bakım hemşiresi ile emeklilik iznini erteleyerek göreve koşan acil servis doktoru da yer alıyor. Ek binada görevli sağlık personelinin yüzde 60'a yakını gönüllü sağlıkçılardan oluşuyor.

- "Çok buruk bir bayram oldu"

İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Ateş, AA muhabirine, memleketinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olduğunu söyledi.

Depremde yakınlarını kaybeden Ateş, "Dayım ve babaannem ile kuzenlerim ve akrabalarımdan 26 kaybımız oldu. Ailemi güvene aldıktan sonra buraya geldik. Sağlıkçı olarak, insanlar için bir şey yapma ihtiyacı hissettim." dedi.

Ateş, 3 haftadır Kahramanmaraş’ta bulunduğunu belirterek, "14 Mart Tıp Bayramı bizim için çok buruk bir bayram oldu. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

- "Çok fazla gönüllü doktorumuz vardı"

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görevli 25 yıllık doktor Tuba Gülmez, göreve devam eden depremzede meslektaşlarına destek olmak için geldiğini söyledi.

Gülmez, 14 gündür hastanede görev yaptığına değinerek, "Onları biraz dinlendirmek, elimden gelen ne varsa yapmak için buradayım. İhtiyaç olursa ne kadar gerekliyse buradayız. Kocaeli, Bursa ekibi geldi. Biz geldiğimizde İstanbul’dan gelen çok fazla gönüllü doktorumuz vardı. Dün yine Kırklareli'nden geldi arkadaşlarımız." şeklinde konuştu.

Depremden önce emekliye ayrılmak için yıllık izne çıktığı bilgisini paylaşan Gülmez, "Sonrasında emekli olacaktım. İznimi kesip geldim. Ne kadar güzel bir meslek olduğunu hatırlatacak 14 Mart oldu benim için. Tüm doktor arkadaşlarımla iyi şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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