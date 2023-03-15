Kahramanmaraş'taki bakırcılar çarşısında "çekiç sesleri" yükselmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki bakırcılar çarşısında "çekiç sesleri" yükselmeye başladı

AA

Kahramanmaraş'taki bakırcılar çarşısında "çekiç sesleri" yükselmeye başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından birçok yapının yıkıldığı veya zarar gördüğü kentte bakırcılığın yaygın olduğu tarihi Maraş Çarşısı'nda yeniden çekiç sesleri yükseliyor.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Kazan, sitil, sini, tas, sahan (tabak), ibrik gibi çeşitli bakır eşyaların yapıldığı ve çekiç seslerinin eksik olmadığı çarşıda, depremlerin ardından bakır işlemeciliği yapan ustalar da üretimden geri kaldı.

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların yapıldığı kentte, Maraş Çarşısı'ndaki esnaftan bazıları da üretim ve satış yaptıkları işletmelerinin kepenklerini açtı.

Tarihi çarşıdan yükselen çekiç sesleri, hayatın normalleşmeye başlaması adına hem diğer esnafa hem de vatandaşlara umut veriyor.

Kentte yaklaşık 40 yıldır bakır işlemeciliği yapan Mustafa Tepebaşı da tezgahın başına geçti.

Önlüğünü giyen Tepebaşı, babasından kalan radyosunda çalan türküler eşliğinde çekiçle kazana şekil verdi.

- "Mecbur işin ucundan tutup çalışmamız gerekiyor"

Tepebaşı, AA muhabirine, üç nesildir bakır işlemeciliği yaptığını söyledi.

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Tepebaşı, imalathanelerinin birçoğunun yıkıldığını kaydetti.

Tepebaşı, besmele ile tezgahın başına geçtiklerini belirterek, "Birçok usta depremler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu çarşıda doğduk, burada büyüdük, burada genç olduk, burada da yaşlandık. Biz istiyoruz ki burada herkes eskisi gibi çalışsın ama yok. Ustalarımız vefat etti. Kala kala birkaç kişi kaldık eski ustalardan." diye konuştu.

Çarşının hiçbir zaman bu kadar sessizliğe bürünmediğini aktaran Tepebaşı, şöyle devam etti:

"Bu benim mesleğim, haz alıyorum bu işten. Zaten bir işi başaracaksan severek yapman lazım, severek yapınca başarıyı yakalarsın. Severek yapmadıktan sonra o işte başarılı olamazsın. Bu depremler bizim belimizi büktü, bizi hem maddi hem manevi yere vurdu. İmalathanelerimiz yıkıldı, evlerimiz yıkıldı, ustalarımız vefat etti. Ustalarımız, ailemiz, eşimiz, dostumuz vefat etti."

Tepebaşı, çalışarak depremin etkilerinden de uzak kaldıklarını dile getirerek, "Mecbur işin ucundan tutup çalışmamız gerekiyor." dedi.

Bir süredir yaşamlarını çadırda sürdürdüklerini anlatan Tepebaşı, şunları kaydetti:

"Bir aydır çalışmıyoruz. Çözüm değil ki. Mecbur işin ucundan tutup çalışmamız gerekiyor. Çalışırsak kafamızdaki problemleri siliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından gariban arkadaşlarım var, ben kazanıp götürüp ona veriyorum. Çalışmadan mutlu olunmaz ki çalışacaksın, üreteceksin, bir başkasına faydan olacak. Onun da bir başkasına faydası olacak. Bak o zaman nasıl mutlu olursun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı ...
Kahramanmaraş'ta altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta altın üretimi durdu, 10 bin kişi ...
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren sağlıkçılar, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor
YEREL HABERLER Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren ...
Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı konteynerlerde faaliyete başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'nın esnafı ...
Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor
YEREL HABERLER Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere ...
Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor
YEREL HABERLER Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini ...
Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ünitesi gönderdi
YEREL HABERLER Avrupa Birliği, Kahramanmaraş AFAD'a 500 barınma ...
Göksun'un Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer kayması dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Göksun'un Bahçeobası mezrasındaki yarıklar ve yer ...
Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin etkisinden uzak vakit geçirdi
YEREL HABERLER Depremzede genç ve çocuklar etkinliklerle afetin ...
Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerin kurulum çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerin kurulum ...
Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere moral etkinlikleri düzenliyor:
YEREL HABERLER Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere moral ...
Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen üniversiteli Aybüke gönüllü oldu
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım için Trabzon'dan Afşin'e gelen ...
"Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına koşuyorlar
YEREL HABERLER "Vefalı Çağrı Sistemi" ile depremzedelerin yardımına ...
Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki ...
Afrikalı gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor
YEREL HABERLER Afrikalı gönüllü gençler, depremzede çocuklara oyun ...
Fay hattının geçtiği yol çöktü, müstakil evin yönü değişti
YEREL HABERLER Fay hattının geçtiği yol çöktü, müstakil evin yönü ...
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.