Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 bin tır yardım malzemesi afetzedelere ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 bin tır yardım malzemesinin afetzedelere dağıtımı gerçekleştirildi.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde, valilikler, belediyeler ve AFAD'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin ekipleri, afetzedelere destek için çalışıyor.

Afetlerin ardından başlatılan yardım seferberliğinde şu ana kadar yurt genelinde toplanan yardımları taşıyan tırlardan 4 bini Kahramanmaraş'a sevk edildi, yaklaşık 3 bin tır malzeme kentteki depremzedelere ulaştırıldı.

Kavaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yardım toplama merkezinde görevlilerce tasnif edilen 1000 tır yardımın ise dağıtımı sürüyor.

- "Yaklaşık 3 bin tır yardımı vatandaşlarımıza ulaştırdık"

Koordinatör olarak görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük felaketle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Depremler nedeniyle Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getiren Yavuz, Türk milletinin büyüklüğüne ve devletin gücüne bir kez daha şahitlik ettiklerini belirtti.

Yavuz, depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bölgeye gelerek göreve başladıklarını ifade ederek, "Ülkemizin her bir köşesinden kardeşlerimiz yardım yarışına girdiler. Allah'a hamdolsun ki hiçbir vatandaşımıza ulaşmayan yardım bırakmadık." diye konuştu.

Bölgeye gelen yardımları süratle afetzedelere ulaştırdıklarını anlatan Yavuz, bu kapsamda 400 kişinin görev yaptığını kaydetti.

Yavuz, şu ana kadar 4 bin tır yardım malzemesinin kente ulaştığını bildirerek, "Özellikle battaniye, kuru gıda, çocuk bezi, diğer hijyen malzemeleri, yatak ve bir ailenin ihtiyacı olabilecek her türlü malzemeden bahsediyorum, tüpünden ısıtıcılara kadar her türlü bağış bu bölgeye geldi ve dağıtıldı. Yaklaşık 35 bin metrekarelik ana depomuz var." dedi.

Uzun soluklu bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Büyük bir felaketten bahsediyoruz. Özellikle yardımların devamının çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Su ihtiyacı hepimizin bildiği gibi devam ediyor. Her ne kadar şebeke suyunda ciddi sorun olmasa da su dağıtımına devam ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın bu kalemlerde bölgeye yardımları fevkalade önemli. Yaklaşık 3 bin tır yardımı vatandaşlarımıza ulaştırdık."



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