Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Beyoğlu Belediyesinin yardımları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - İstanbul Beyoğlu Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta günlük 20 bin ekmek dağıtımının yanı sıra gıdadan sıcak yemeğe, giysiden konteyner kente depremzedelerin yaraların sarılması için hizmet veriyor.

Depremin üçüncü günü Kahramanmaraş'a gelen Beyoğlu Belediyesi, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu Yardım Koordinasyon Merkezi'nde aradan geçen sürede çok sayıda depremzedenin ihtiyacını karşıladı.

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Koca, AA muhabirine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın öncülüğünde "asrın felaketi"nin ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Belediye kurtarma ekiplerinin depremin ilk günü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma faaliyetinde bulunduğunu ifade eden Koca, ekiplerinin 20 kişiyi enkazdan yaralı çıkarttığını belirtti.

Koca, depremin üçüncü günü Dulkadiroğlu'na geldiklerini, İstasyon Mahallesi'nde büyük bir alanda Yardım Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını anlattı.

- "15 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz"

Yardım Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Koca, "Öncelikle aşevimizi kurduk, çorba ve yemek dağıtımına başladık. Şu an 15 bin kapasiteli aşevimizin yanı sıra mobil yemek dağıtım araçlarımız Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve belediyesiyle belirlediğimiz altı noktada üç öğün yemek vermekte." dedi.

Koca, kurdukları sosyal marketten randevu sistemiyle depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, ihtiyaç sahiplerine günde yaklaşık 350 gıda ve hijyen kolisi dağıttıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'a yaklaşık 115 yardım tırıyla geldiklerini dile getiren Koca, AFAD işbirliğinde bu yardımların dağıtımını yaptıklarını vurguladı.

- "200 konteynerlik kent kuruyoruz"

Koca, vatandaşlara duş ve çamaşır yıkama hizmeti de verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda oluşturmuş olduğumuz konteyner kentimiz var. Konteynerlerimizin bir kısmı geldi, bir kısmı da gelmeye devam ediyor. AFAD ile konteynerlerimizi teslim edip vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaktayız. 200 konteynerden oluşacak kentimiz için 100 konteynerimizin kurulumu tamamlandı. Aynı zamanda duş ve tuvalet olan özel konteynerlerimiz var, bunları da ihtiyaç olan bölgelere yerleştiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu sıkıntılar atlatılacak ve vatandaşlarımız hayatlarına kaldığı yerden devam edecekler."

Koca, gezici kütüphane ve gezici anaokulunu da yakın zamanda faaliyete sokacaklarını bildirdi.

- Belediyenin kurduğu fırında 20 bin ekmek üretiliyor

Depremin üçüncü günü Dulkadiroğlu ilçesinde ekmek fırını kurduklarını kaydeden Koca, ertesi günü ekmek çıkartmaya başladıklarını söyledi.

Ekmek üretimine saat 05.00'te başladıklarını ve 22.00'ye kadar iki vardiya olarak 20 bin ekmek çıkarttıklarını anlatan Koca, Türk Kızılay başta olmak üzere Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının aşevlerinin de ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.





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