Türk Kızılay ve Çölyak Derneği depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ / ÖZGÜN TİRAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çölyak hastalarına glütensiz ürünler ulaştırılıyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, Kahramanmaraş Çölyak Derneği işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında glütensiz ürünler, çölyak hastası depremzedelerin barındıkları çadır, konteyner kent ve evlerine kadar ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, AA muhabirine, Kahramanmaraş, Elbistan ve Pazarcık'taki depolara Türkiye'nin dört bir yanından glütensiz gıda ürünleri gönderildiğini söyledi.

Türk Kızılay sayesinde hastalara kuru gıda ulaştırdıklarını anlatan Yaş, "Depremzedelere kaldıkları çadır ya da konteynerde kendi tüketebilecekleri yemekleri yapabilmeleri için tencere ve tüp de sağladık. Diğer dernek başkanları ile 11 ilimizdeki tüm çölyak hastalarına yardımlarımız sürüyor. Depolarımızda tüm ürünlerimiz mevcut." dedi.

Depremzedelere glütensiz gıda ürünleri ulaştıran Türk Kızılay gönüllülerinden Buse Yıldız, Gaziantep'te depremi yaşadığını ve Kahramanmaraş'a destek için gönüllü geldiğini söyledi.

Yıldız, Türk Kızılay olarak çölyak hastalarına gereken desteği sağladıklarını ifade ederek, "Burada olmak benim için çok değerli. Depremin ilk gününden bu yana bir şekilde fayda sağlamak ve insanlara yardımcı olmak istiyordum. Bu isteğimi Türk Kızılay ile gerçekleştirdim." diye konuştu.

Sibel Kılıç da çadır kent ve konteynerlerde afetzedelere hem psikososyal destek hem de temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

Yusuf Can Karaman ise depremin ilk gününden bu yana Türk Kızılay gönüllüleri olarak deprem bölgesinde hizmet sunduklarını kaydetti.

Depremzede Kifayet Sarı, 11 yaşındaki kardeşinin çölyak hastası olduğunu belirterek, Türk Kızılay ve Çölyak Derneği ekiplerine sundukları destek için teşekkür etti.





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