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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede genç yazar için çadır kentte imza günü düzenlendi

AA

Depremzede genç yazar için çadır kentte imza günü düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta doğuştan kalp hastası Sultan Gökburun'un, 18 yaşında yazdığı hayat mücadelesini konu alan kitabı için çadır kentte imza günü düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu bölgeye gönüllü gelen Samsun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekibinden Nefes Teknikleri Eğitmeni Bütünsel Sağlık Uzmanı Müleyke Özer, seansı sırasında, hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklara karşı mücadelesini anlattığı kitabını gösteren kalp yetmezliği hastası 23 yaşındaki Gökburun ile tanıştı.

Özer, hikayesini dinlediği genç yazarın gelirini tedavisi için kullandığı kitaba tanıtım günü düzenleyemediğini öğrendi. Harekete geçen Özer, ekip arkadaşlarıyla Atatürk Parkı'ndaki çadır kentte 18 yaşındayken "Ümidinizi Kaybetmeyin" adlı kitabı yazan Gökburun'a imza günü düzenledi.

Özer, AA muhabirine, Gökburun'un hastalığında verdiği mücadelesi ve kitabı yazma hikayesinden çok etkilendiğini belirtti.

Eski mesleğinin basın danışmanlığı olduğundan bahseden Özer, "Peki kitabının imza günü oldu mu?' diye sordum. Dedi ki, 'Hayır.' Sultan hanımın buradaki basın danışmanı olarak, Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü ekibiyle organizasyon düzenledik. Elindeki son 30 kitabı destek amacıyla satın aldık." dedi.

- Gelirin bir kısmını kendisi gibi depremzedelere bağışlayacak

Sultan Gökburun da kendisine bu süreçte destek olan eğitmenlerine teşekkür etti.

İmza gününde satılan kitaplardan elde edilen gelirin bir kısmını kendisi gibi depremzede vatandaşlara bağışlayacağını aktaran Gökburun, "İçimiz, yüreğimiz çok buruk. Yaşanan felaket için çok üzgünüz. Ama biliyoruz ki, birlikten güçlük, kuvvet doğar." diye konuştu.

Gökburun, organizasyonun kendisini çok sevindirdiğini dile getirerek, "Mutluluk paylaşıldıkça çoğaldığı için ben de gelirimin bir kısmını ihtiyacı olan vatandaşlarımız ve çocuklarımızla paylaşmak istiyorum. İnsan, umudunu kaybettiği zaman her şeyini kaybetmiş gibi olur. İnsan, maddi manevi her türlü zarara uğraya bilir ama ümidini kaybetmemişse hayata daha güçlü, daha azimle yürür ve tekrar normal yaşamına dönebilir. Bu felaket karşısında umudumuzu kaybetmeyerek devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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