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Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor

AA

Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI / GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il ile pek çok ilçe etkilendi. Depremin etkilediği kentlerde binlerce bina yıkıldı, ağır hasar gören binlerce bina için ise yıkım kararı verildi.

Depremin ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'taki iki büyük depremle Türk milletinin görülmemiş bir felaket yaşadığını söyledi.

Afetin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını belirten Güngör, eş zamanlı olarak afetzedelerin barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

- "Şu ana kadar 3 bin 500'e yakın konteyner hazır hale getirildi"

Kentteki sağlam tüm kamu binaları ile sosyal tesislerin vatandaşların barınması için hizmete sunulduğunu hatırlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Barınmayla ilgili çadır kentler oluşturuldu. Şu ana kadar 98 bin çadır dağıtıldı, 500 binin üzerinde vatandaşımızın barınma ihtiyacını görüyor. Taziye evlerimiz, okullarımız, pansiyonlarımız ve yurtlarımızda 25-30 bin insanımızın barınma ihtiyacı gideriliyor. Çadırdan konteynere, konteynerden de kalıcı konutlara doğru çalışma yürütülüyor. Hızlı şekilde konteyner kentler oluşturuluyor. 36 noktada konteyner kent çalışmaları devam ediyor. Bunun 18'i tamamlanmış durumda. Şu ana kadar 3 bin 500'e yakın konteyner hazır hale getirildi, vatandaşlarımızın barınmasına hazır. 5 binin üzerinde vatandaşımız konteynerlere yerleştirildi, hızlıca yerleştirilmeye de devam ediliyor. 19 bin 579 konteyner oluşturulacak 36 noktada. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde hem diğer ilçelerimizde konteyner kentler hızla devam ediyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremin hemen ardından kente geldiğini ve her birime bir koordinatör vali görevlendirdiğini belirten Güngör, belediye olarak yapılan çalışmalara destek sağladıklarını dile getirdi.

Birçok belediye ve sivil toplum kuruluşunun AFAD koordinesinde hizmet verdiğine dikkati çeken Güngör, "İş dünyasının ayağa kaldırılması ve eski canlılığa ulaşması noktasında da çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilgili bakanlıkların koordinesinde 26 noktada çarşı kurulumu işlemleri yürütülüyor, bunlardan 9'u tamamlandı." diye konuştu.

Güngör, kalıcı konutlara doğru sürecin devam ettiğini, paydaş kurumların ortak görüşleriyle Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesi Gafarlı bölgesi başta olmak üzere 5 noktada 80 bin kalıcı konut yapımına karar verildiğini söyledi.

Söz konusu konutların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslimlerinin gerçekleştirileceğinin altını çizen Güngör, Tekke Mahallesi kentsel dönüşümü için yaptırılan 434 rezerv konutunun çok yakında hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Depremin ardından şehrin içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi altyapısında ciddi tahribat meydana geldiğini vurgulayan Güngör, içme suyu şebeke sorunlarının 3 gün içinde çözüme kavuşturulduğunu, 10 gün içinde kent genelinde yüzde 93 oranında su verildiğini dile getirdi.

- 560'tan fazla noktada sıcak yemek çıkıyor

Güngör, belediyeler, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kent genelinde 560'tan fazla noktada sıcak yemek, günlük 350 binin üzerinde de ekmek çıkarıldığını belirtti.

İlk 3 gün yıkılan binalar nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığını ifade eden Güngör, hızlı şekilde ana güzergahlardaki enkazın kaldırılıp ulaşımın sağlandığını, 19 hatta 30 otobüsün ücretsiz seferlere başladığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hızla hasarlı binaların tespitini yaptığını belirten Güngör, şunları söyledi:

"56 binden fazla bina orta ya da daha yüksek düzeyde hasarlı. 148 bin küsur bağımsız bölüme tekabül ediyor. Toplam 7 bin 298 bina yıkılmış şehrimizin genelinde, şu ana kadar 2 bin 500'e yakın enkazın kaldırılması gerçekleştirilmiş. Yani yüzde 33 civarında gerçekleşmiş ve hızlıca devam ediyor. Tamamen yıkılmış binalar kamu gücüyle kaldırılıyor. 350'nin üzerinde kamyonla gece gündüz demeden çalışma devam ediyor. Acil yıkılacak binalar da ihale sistemiyle, yani özel sektörle devam ettiriliyor. 4 bin 497 acil yıkılacak binanın 1500'den fazlası yıkılmış durumda. Diğer binaların ihalesi yapıldı, bunlarda da süreç devam ediyor."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, yıkılan binaların enkazlarının iki hafta içinde kaldırılmasını öngördüklerini, 2 ay içinde de acil yıkılacak binaların enkazlarının kaldırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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