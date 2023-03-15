Afşin'de seyyar mutfakta her öğün 60 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde kurulan 14 seyyar mutfak ve aşevinde her öğün 60 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.



Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla ilçedeki çalışmalar hakkında açıklama yapan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin depremin ilk gününden bu yana ilçede koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlattı.

Deprem nedeniyle ilçede 155 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Pınar, ağır hasarlı, yıkılmış veya acil yıkılması gereken 4 bin 727 bina bulunduğunu aktardı.

Depremin ardından Türkiye genelinden Afşin'e yardım geldiğine işaret eden Pınar, "İlçemize 581 tır yardım malzemesi intikal etti. Vatandaşlarımıza dağıtılmış, halen de dağıtılmaya devam edilmektedir. Bunun yanı sıra 14 mutfak ve aşevi kurularak öğün bazında ortalama 60 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı sunulmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla da 1917 haneye 6,4 milyon lira nakdi yardım dağıtılmıştır." ifadelerini kullandı.

Afşin'de barınma sorununun çözümü için 4 bin 563 çadırın dağıtım ve kurulumunun yapıldığını vurgulayan Pınar, kısa süre içinde konteyner kentleri de vatandaşların kullanımına sunmayı planladıklarını kaydetti.

Pınar, Afşin'de depremin ardından aksama yaşanan elektrik, su ve iletişim hizmetlerindeki sorunların giderildiğini, bu hizmetlerin ilçenin tamamına verildiğine dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılık yapanlara 523 ton yem temin edildiğini anlatan Pınar, ayrıca üreticilere 3 bin 270 metrekare branda ile 175 hayvan çadırı dağıtıldığını ifade etti.

Deprem nedeniyle Afşin Belediyesi hizmet binasının kullanılamaz hale geldiğini belirten Pınar, ilçede belediye hizmetlerinin Çorum Belediyesi ve Çorum İl Özel İdaresince yürütüldüğü bilgisini verdi.



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