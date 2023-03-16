Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

6 Şubat'taki depremler sonrası ekipler tarafından kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bugün acil yıkılma kararı bulunan 22 binanın daha yıkımına başlandı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki binalarda yoğunlaşan çalışmaları bina sakinleri de takip ediyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.