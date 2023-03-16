Kahramanmaraş'ta bazı depremzedeler balık tutarak moral bulmaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraşlı bazı depremzedeler Ceyhan Nehri'nde balık tutarak moral bulmaya çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kent genelinde çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraşlılar, özellikle hafta sonları vakit geçirdikleri noktalardan biri olan Kılavuzlu Parkı'na yeniden gelmeye başladı. Depremzedeler, parkın yanından akan Ceyhan Nehri'nde balık tutup, piknik yapıyor.

Ailesiyle nehir kenarına gelen ve balık avlayan Cebrail Taş, yakın akrabalarının depremde hayatını kaybettiğini belirtti.

Taş, zor günler yaşadıklarını vurgulayarak, "Psikolojimizi düzeltemeye çalışıyoruz. Buraya da kafa dağıtmaya geldik." diye konuştu.

Parka babasıyla gelen Mustafa Kaan Taş da piknik yapıp vakit geçirdiklerini anlattı.

Depremzede Mehmet Kulağısağır da depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Stres atıp moral bulmak için nehir kenarına geldiklerini anlatan Kulağısağır, "Bacanaklarımla geldik, daha önce de fırsat buldukça geliyorduk. ​​​​​​​1-2 saat de olsa kafamızdan deprem stresini atıyoruz. Genelde burada alabalık çıkıyor." dedi.

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