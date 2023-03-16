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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YETEV depremzede çocuklara hem eğitim hem moral veriyor

AA

YETEV depremzede çocuklara hem eğitim hem moral veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / İZZET MAZI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere, Yeni Türkiye Eğitim Vakfının (YETEV) çadır kentlerdeki sınıflarında hem eğitim hem moral veriliyor.

YETEV, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde öğrenciler için kurduğu kıl çadırlarda eğitim öğretime devam ediyor. Yüz yüze eğitimin yanı sıra bazı branş öğretmenleri, öğrencilere uzaktan eğitim veriyor.

YETEV okullar sorumlusu Yaşar Kuru, AA muhabirine, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle deprem bölgelerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerine aynı anda ders verdiklerini aktaran Kuru, "Burada Milli Eğitime destek olmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan gelen öğretmenlerimiz var, online olarak katılan öğretmenlerimiz bize destek oluyor." diye konuştu.

Kuru, 5, 6 ve 7. sınıf düzeyinde 15'şer öğrenciden 45 kişiye eğitim verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sayı her geçen gün artıyor, çok güzel talep var. Burada insanların 'Allah razı olsun' demesi bütün yorgunluğumuzu üzerimizden alıyor. Çok güzel bir iş yaptığımızı, sonraki nesillerimize anlatabilecek bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Buraya gruplar halinde geliyoruz, çadırlarda iyileştirme işleri yaptık ve bizden sonraki grup devam edecek. YETEV ve Etnospor ile bu süreci atlatana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kuru, 13 Mart'ta derslere başladıklarını, rehber öğretmenlerin depremzede çocuklara psikolojik destek de verdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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