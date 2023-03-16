Kahramanmaraşlı çarık ustaları yeniden tezgah başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı çarık ustaları yeniden tezgah başında

AA

Kahramanmaraşlı çarık ustaları yeniden tezgah başında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf, çarık üretimi için yeniden tezgahının başına geçti.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli tarihi Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Hayatın normale dönmeye başlamasıyla çarşıdaki çarık ustaları da yeniden tezgah başına geçerek, üretime başladı.

- "O geceki gürültüyü, sesi hiç unutamıyoruz"

Çarık işlemeciliği yapan 50 yaşındaki Çiğdem Kopar, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Depremler nedeniyle yaklaşık bir aydır üretim yapamadıklarına değinen Kopar, mesleklerini sürdürmek ve depremin yaralarını sarmak için yeniden atölyelerini açtıklarını dile getirdi.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Kopar, esnaf olarak kentlerini asla terk etmeyeceklerinin altını çizdi.

Geçimlerini çarık üreterek sürdürdüklerini belirten Kopar, "Depremlerden önce bir düzenimiz vardı, her günümüzü planlayarak çalışıyorduk, müşterilerimize göre siparişlerimiz oluyordu ama şu anda hayat durdu. Yine çalışıyoruz ama atölyemiz çöktü, buradaki imkanlar ne varsa mağazada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizde ne malzeme varsa onu satıp paraya çevirirsek geçimimizi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çarşının eski canlılığına kavuşacağı günü beklediğini dile getiren Kopar, şöyle devam etti:

"Kendimizi, sanki daha önce burada yaşamıyormuş gibi hissediyoruz, yani buraya ait değil gibi. Çünkü çok değişik, her şey çok değişti. İnşallah iyi olacaktır ama eskisi gibi canlanır mı, biraz zaman alacak tabii ki. Biz de burada dükkanları açarak biraz canlandırıp destek olmaya çalışacağız. Komşularla sabahleyin selamlaştığımız zaman, iş yerimizi açtığımızda burada her şey normalmiş gibi biraz hissediyoruz. Buraya geldiğimizde, işimizle uğraştığımız zaman kafamız dağılıyor, unutuyoruz."

Ağır hasarlı olan evini çok özlediğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamayan Kopar, "O geceki gürültüyü, sesi hiç unutamıyoruz. Yandaki bina çöktü, komşularımız orada rahmetli oldu, kırk kişi civarında. Bu boyutta düşündüğünüz zaman çok zor. Atlatamıyoruz ama her şey normalmiş gibi davranıyoruz." dedi.

Çarık ustası 80 yaşındaki Metin Şandan ise depremlerin ardından dükkanını açarak üretime başladığını bildirdi.

Çok acılar yaşadıklarını dile getiren Şamdan, dedesinden öğrendiği mesleğini en iyi şekilde yerine getirmek istediğini kaydetti.

Şamdan, "Yavaş yavaş dükkanlarımızı açıyoruz. Hem müşterilerimizi, komşularımızı görmek bize iyi geldi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanınmış isimler depremzedelere destek için afet bölgesinde
YEREL HABERLER Tanınmış isimler depremzedelere destek için afet ...
Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti
Dulkadiroğlu'nda depremlerden etkilenen tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu'nda depremlerden etkilenen tarihi ...
YETEV depremzede çocuklara hem eğitim hem moral veriyor
YEREL HABERLER YETEV depremzede çocuklara hem eğitim hem moral ...
Kahramanmaraş Afşin'in 600 yıllık Ömer Ağa Konağı depremlerde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Afşin'in 600 yıllık Ömer Ağa Konağı ...
Kahramanmaraşlı depremzede öğrenciler çadır sınıflarda eğitimden geri kalmıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede öğrenciler çadır ...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den "sağlam zemin" uyarısı:
YEREL HABERLER Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den "sağlam ...
Kahramanmaraş'ta bazı depremzedeler balık tutarak moral bulmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bazı depremzedeler balık tutarak ...
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda ...
Afşin'de seyyar mutfakta her öğün 60 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor
YEREL HABERLER Afşin'de seyyar mutfakta her öğün 60 bin kişilik ...
Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremlerin izlerinin silinmesi için ...
Depremzede genç yazar için çadır kentte imza günü düzenlendi
YEREL HABERLER Depremzede genç yazar için çadır kentte imza günü ...
Türk Kızılay ve Çölyak Derneği depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay ve Çölyak Derneği depremzedelere ...
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Beyoğlu Belediyesinin yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Beyoğlu ...
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 bin tır yardım malzemesi afetzedelere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 bin tır yardım malzemesi ...
7.7 büyüklüğündeki depremde 1,5 tonluk makinenin savrulması kamerada
YEREL HABERLER 7.7 büyüklüğündeki depremde 1,5 tonluk makinenin ...
Afşin'de kurulan konteyner kentler depremzedelere sıcak yuva olacak
YEREL HABERLER Afşin'de kurulan konteyner kentler depremzedelere ...
Kahramanmaraş'taki bakırcılar çarşısında "çekiç sesleri" yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki bakırcılar çarşısında "çekiç ...
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkımı ...
Kahramanmaraş'ta altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta altın üretimi durdu, 10 bin kişi ...
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren sağlıkçılar, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor
YEREL HABERLER Tıp Bayramı'nı depremlerin merkez üssünde geçiren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.