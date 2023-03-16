Kahramanmaraşlı çarık ustaları yeniden tezgah başında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf, çarık üretimi için yeniden tezgahının başına geçti.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli tarihi Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Hayatın normale dönmeye başlamasıyla çarşıdaki çarık ustaları da yeniden tezgah başına geçerek, üretime başladı.

- "O geceki gürültüyü, sesi hiç unutamıyoruz"

Çarık işlemeciliği yapan 50 yaşındaki Çiğdem Kopar, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Depremler nedeniyle yaklaşık bir aydır üretim yapamadıklarına değinen Kopar, mesleklerini sürdürmek ve depremin yaralarını sarmak için yeniden atölyelerini açtıklarını dile getirdi.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Kopar, esnaf olarak kentlerini asla terk etmeyeceklerinin altını çizdi.

Geçimlerini çarık üreterek sürdürdüklerini belirten Kopar, "Depremlerden önce bir düzenimiz vardı, her günümüzü planlayarak çalışıyorduk, müşterilerimize göre siparişlerimiz oluyordu ama şu anda hayat durdu. Yine çalışıyoruz ama atölyemiz çöktü, buradaki imkanlar ne varsa mağazada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizde ne malzeme varsa onu satıp paraya çevirirsek geçimimizi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çarşının eski canlılığına kavuşacağı günü beklediğini dile getiren Kopar, şöyle devam etti:

"Kendimizi, sanki daha önce burada yaşamıyormuş gibi hissediyoruz, yani buraya ait değil gibi. Çünkü çok değişik, her şey çok değişti. İnşallah iyi olacaktır ama eskisi gibi canlanır mı, biraz zaman alacak tabii ki. Biz de burada dükkanları açarak biraz canlandırıp destek olmaya çalışacağız. Komşularla sabahleyin selamlaştığımız zaman, iş yerimizi açtığımızda burada her şey normalmiş gibi biraz hissediyoruz. Buraya geldiğimizde, işimizle uğraştığımız zaman kafamız dağılıyor, unutuyoruz."

Ağır hasarlı olan evini çok özlediğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamayan Kopar, "O geceki gürültüyü, sesi hiç unutamıyoruz. Yandaki bina çöktü, komşularımız orada rahmetli oldu, kırk kişi civarında. Bu boyutta düşündüğünüz zaman çok zor. Atlatamıyoruz ama her şey normalmiş gibi davranıyoruz." dedi.

Çarık ustası 80 yaşındaki Metin Şandan ise depremlerin ardından dükkanını açarak üretime başladığını bildirdi.

Çok acılar yaşadıklarını dile getiren Şamdan, dedesinden öğrendiği mesleğini en iyi şekilde yerine getirmek istediğini kaydetti.

Şamdan, "Yavaş yavaş dükkanlarımızı açıyoruz. Hem müşterilerimizi, komşularımızı görmek bize iyi geldi." dedi.

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