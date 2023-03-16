KEİ Genel Sekreteri Comanescu, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DİLDAR BAYKAN ATALAY - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Lazar Comanescu, deprem bölgelerini ziyaretinde, "Türk hükümetinin burada olanlarla başa çıkma şeklinden çok etkilendim. Türk halkının bunu atlatacağına ve yakın zamanda normale döneceğine inancım tam. Bir kez daha söylemek istiyorum ki burada olanlar çok etkileyici." yorumunda bulundu.

Comanescu, KEİ Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Kavakcı'nın da bulunduğu heyetle Kahramanmaraş'taki Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Kentteki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Comanescu, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin eğitim gördüğü okula da ziyarette bulundu.

Burada öğrencilere seslenen Comanescu, deprem zamanında eğitime devam etmelerinden çok etkilendiğini belirterek, öğrencilere uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim görmelerini tavsiye etti.

- "Uluslararası dayanışmadan da etkilendiğimi dile getirmek isterim"

Comanescu, ziyareti sonrası AA muhabirine bölgedeki izlenimlerini anlattı.

Depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etmeyi kendisi için bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getiren Comanescu, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemek ve derin dayanışma için bölgede olduklarının altını çizdi.

Comanescu, "Bu dayanışmanın bir kez daha altını çizerken uluslararası dayanışmadan da etkilendiğimi dile getirmek isterim." dedi.

KEİ üyesi ülkeler olarak Türk halkına ellerinden gelen yardımı sağladıklarını kaydeden Comanescu, "Yaklaşık 1 milyon lirayı AFAD’ın kullanımına sunduk. KEİ olarak, bu felaketten dolayı acı çeken kişilerin yaşadıklarını atlatmaları için neler yapılacağının yollarını araştırmaya devam edeceğiz. Türk hükümetinin ve AFAD'ın burada mümkün olan en kısa ve en hızlı zamanda, bu felaketin bir an önce atlatılması yolundaki çalışmalarından çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Buradaki tecrübe paylaşımı oldukça faydalı olacaktır"

Comanescu, bölgedeki durumu ilk elden görmenin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada gördüklerimizi, kuruluşumuzun ilgili organları bu konuda neler yapacağını değerlendirirken dikkate alacağız. Buradaki tecrübe paylaşımı oldukça faydalı olacaktır." dedi.

Ziyaret ettiği konteyner kentte binlerce kişinin kaldığına dikkati çeken Comanescu, şunları söyledi:

"Aynı şekilde çocukların eğitiminin de dikkate alınmasından son derece etkilendim. Az önce genç öğrencilerin olduğu bir sınıfı ziyaret ettim, onlarla sohbet etmek benim için çok iyiydi. Bir kez daha söylemek isterim ki Türk hükümetinin burada olanlarla başa çıkma şeklinden çok etkilendim. Türk halkının bunu atlatacağına ve yakın zamanda normale döneceğine inancım tam. Bir kez daha söylemek istiyorum ki burada olanlar çok etkileyici ve kesinlikle eminim ki hemen hemen tüm dünya kamuoyunun gösterdiği dayanışma ile Türkiye, bu felaketten kurtulduktan sonra daha da güçlenecektir."

Comanescu, uluslararası desteğin süreceğine inancının tam olduğunun altını çizerek, KEİ'nin de elinden gelen yardımı yapacağını vurguladı.



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