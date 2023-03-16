AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta iş dünyası temsilcileriyle görüştü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) Türkiye Başkanı Devrig Velly ve beraberindeki heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu.

Meyer-Landrut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Oda Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş'ın tam yıkımın merkezinde bir şehir olduğuna değinen Meyer-Landrut, "Buraya gelirken yaptığımız kısa yolculukta gerçekten inanılmaz bir yıkım gördük. Bu yüzden sevdiklerini kaybetmiş herkese en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

- "Ne kadar iyi anlarsak uluslararası yardımı o kadar hedefe yönelik sağlamak mümkün olacak"

Meyer-Landrut, afet bölgesinde insani ihtiyaçlar olduğunu vurgulayarak, "Şehirde barınma, gıda ve hijyen ihtiyacı var, bunları görebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak daha ilerisinde geleceği de düşünmek gerek. Bu şehir nasıl canlandırılacak, nasıl ayağa kaldırılacak, bunu da düşünmek gerek. Pazartesi Brüksel'de bağışçılar konferansı düzenlenecek. AB olarak, mümkün olduğunca Türkiye ve Türk halkı için uluslararası desteği seferber etmek amacındayız." diye konuştu.

Konferans öncesi, bölgedeki hasarın ve ihtiyaçların neler olduğunu öğrenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, iş dünyasının sorunlarını tespit etmek istediğini dile getirdi.

Meyer-Landrut, sektör temsilcilerini dinlemek için şehre geldiğini anımsatarak, "Mesela iş dünyası için bir sonraki aşama nedir? Ne yapılması gerekiyor? Bununla ilgili bilgi almak isterim. Çünkü ne kadar iyi anlarsak uluslararası yardımı o kadar hedefe yönelik sağlamak mümkün olacak. Doğrudan iş dünyası, ticaret odaları ile görüşerek, sizi dinleyerek. Mesela tedarik zincirine ne oldu, iş gücüne ne oldu veya ekonomik olarak tekrar canlandırmak için en fazla ihtiyaç duyulan şeyler nedir? Bunları öğrenmeye ve anlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

- "Avrupa'daki özel sektörün de önemli rol oynaması gerek"

Türkiye'ye en iyi şekilde destek olmayı arzuladıklarını dile getiren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Donörler konferansı başlangıç noktası olacak. Vermek istediğimiz mesaj şu; elimizdeki tüm imkanlarla orta ve uzun vadede destek vermeye çalışacağız. Burada sadece insani yardım sağlamak için bulunmuyoruz. Tabii bu da sağlanan desteğin çok önemli boyutu. Ama bu bölgelerde ekonominin tekrar canlandırılabilmesi en iyi nasıl yapılabilir, buna en uygun program nedir? Bunun üzerinde de düşünüyor ve çalışıyoruz."

Meyer-Landrut, uluslararası bankaların, Avrupa Birliği ve Almanya'daki kalkınma bankaları ile uluslararası kalkınma bankalarının da kredi sağlayabileceğini söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti'yle yaptığımız işbirliği içerisinde hibeye de mutlaka yer buluruz ama bunu çok iyi ayarlamamız gerek. TOBB ile çalışma deneyimimiz var zaten ama şimdi yeni bir alanda çalışıyor olacağız. Bir de sorunun boyutunu düşünecek olursak, aslında tam olarak gereksinimler ve koşullar ne olacak şu anda kestirmek zor ama bu konularda çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerindeki özel sektörün de çalışmalarda önemli rol oynaması gerektiğine işaret eden Meyer-Landrut, "Zaten özel sektörün Türkiye'de halihazırda yatırımları var. Belki Avrupa'dan özel yatırımları da çekerek, onların yeniden yapılandırma ve inşa sürecine destek olmaları sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz de Kahramanmaraş'ın ekonomide önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentteki sanayinin bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Buluntu, Öksüz ve Narlı, iş dünyasının sorunları ve talepleriyle ilgili Meyer-Landrut'a bilgiler aktardı.





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