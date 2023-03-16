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Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı SSB koordinasyonunda kurulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

AA

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı SSB koordinasyonunda kurulan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kurulan konteyner kentin ilk etabına afetzedeler yerleşmeye başladı.

AFAD ve ilgili kurumlarla yürütülen koordinasyon faaliyetleri sonrasında Onikişubat Belediyesi EXPO alanında iki ayrı bölgede planlanan konteyner kent kurulum çalışmalarına, SSB koordinasyonunda ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, İŞBİR, İstanbul Teknopark, Boğaziçi Savunma, Tualcom ve ASELSANNET'in katkılarıyla 13 Şubat tarihinde başlanmıştı.

Konteyner kentin tüm etapları tamamlandığında burada 3 bin 600 kişi barınabilecek. 600 aile için yaşam konteynerlerinin kurulacağı yerleşke, altyapı çalışmaları dahil kullanıma hazır halde teslim edilecek.

Yangına karşı dayanıklı olarak üretilen konteynerlerde, yatak odası, oturma odası, mutfak evyesi ve dolabı, banyo ve tuvalet olacak. Klima, televizyon, mini buzdolabı, elektrikli radyatör, termosifon, ahşap elbise dolabı, masa, sandalye, ayakkabılık, komodin, yataklı kanepe, perde, ranza, yatak, yastık, yorgan, nevresim takımı bulunacak.

Yerleşkede, kreş, eczane, sosyal market, sağlık birimi, güvenlik personeli bölümü, yemekhaneler, sosyal alanlar, mescit, kütüphane, çamaşırhane ve oyun alanları kurulacak. Her ünite için uydu televizyon yayını sağlanacak ve yerleşke içinde baz istasyonu şebekesi ve kablosuz internet noktaları tesis edilecek.

Depremzede aileler, tamamlanan ilk etaptaki 210 konteynere yerleşmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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