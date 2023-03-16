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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi

AA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacakları ikili görüşmede önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi.

Niinistö, 6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta kurulan Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Burada bulunan Koordinatör Vali Ağrı Valisi Osman Varol'dan kentteki imkanlar hakkında bilgi alan Niinistö, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

Konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." sözlerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini anımsatarak, "Yarın bu konuda daha çok bilgimiz olacak. Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. (Erdoğan'ın) Önemli mesajları olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

"Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu ve Türk hükümetiyle Madrid’de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz."

Niinistö, konteyner kentin ardından Finlandiyalı arama kurtarma ekibinin bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisini (OCHA) de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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