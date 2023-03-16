Depremzede vatandaşlar Afşin'de kurulan konteynerlere yerleştiriliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kurulan konteynerlere depremzede vatandaşlar yerleştirmeye başlandı.

Depremzedeleri ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki felaketin yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.



Katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Güven, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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