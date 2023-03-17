Kahramanmaraş'ta aciliyeti bulunan bina yıkım işlemleri sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemleri devam ediyor.



Kent genelinde 6 Şubat'taki depremlerin ardından kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Ekipler, Onikişubat Mahallesi'nde 9 katlı binanın yıkım işlemini yürütüyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 26 bina bugün yıkılacak.

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