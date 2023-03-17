Kırgız öğrencilerin gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kırgızistan'ın Narın şehrindeki Atatürk Anaokulu öğrencilerinin gönderdiği oyuncaklar, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzede çocuklara teslim edildi.

Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda kurulan çadır kentte çocuklar için Etimesgut Belediyesince program düzenlendi.

Gönüllü öğretmenlerden oluşan tiyatro ekibince sunulan orta oyununun ardından, afetzede çocuklara Kırgız öğrencilerin gönderdiği oyuncaklar dağıtıldı.

- "Türk dünyası aynı üzüntüyü yaşıyor"

Etimesgut Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsmail Şahin, belediye olarak geçen yıl temmuzda, Türkiye'den 5 bin 500 kilometre uzaklıktaki Narın'a kreş inşa ettiklerini söyledi.

Bu kreşe de "Atatürk Anaokulu" adını verdiklerini belirten Şahin, buradaki öğrencilerin depremzede akranları için oyuncaklar topladığını dile getirdi.

Öğrencilerin kısıtlı imkanlarla topladıkları oyuncakları gönderdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"En önemlisi orada oynadıkları çok az oyuncakları var o çocukların. Onları da Belediye Başkanımız Enver Demirel göndermişti. O oyuncakları tekrar kolilere doldurup Türkiye'ye depremzede çocuklara gönderdiler. Manevi anlamı çok büyük bu işin. Maddiyatından ziyade bir Türk kardeşliği. Yani şöyle düşünün, bir deprem oluyor, nasıl ki Azerbaycanlı bir kardeşimiz deprem sabahı eski bir arabasına yatağını, yorganını yükleyip deprem bölgesine gelebiliyorsa Kırgız çocuklar da aynı duyguyu hissediyor. Aynı heyecanı, aynı duyguyu, aynı üzüntüyü yaşıyor. 350 milyon Türk dünyası aynı üzüntüyü yaşıyor."

Çocuklardan Yusuf Bahar da çok mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce Kırgızistan'ın adını hiç duymadığını belirten Bahar, kendilerine bu oyuncakları gönderenlere teşekkür etti.

Mislina Akkaş ise depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını anlatarak, "Evdeyken çok üzülmüştüm, arkadaşlarımı özlemiştim. Buraya geldim, oyuncak dağıtımını gördüm ve mutlu oldum. Teşekkür ederiz." dedi.

- Karagöz ve Hacivat gösterisi çocukları sevindirdi

Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir grup öğretmenin sunduğu Karagöz ve Hacivat gösterisi ile çocuk oyunları, afetzede çocukların yüzünü güldürdü.

Tiyatro grubu koordinatörü öğretmen Elife Kültüroğlu, kentteki çadır ve konteyner kentlerde çocuk oyunları sergilediklerini ifade ederek, "Çocuklar çok mutlu oluyor çünkü şu an en çok buna ihtiyaçları var. Bir an olsun aileler de çocukları mutlu olunca rahatlıyor ve mutlu oluyor. Acıları dindirmek ve onları mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

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