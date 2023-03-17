Kahramanmaraşlı bekçi afetzede hemşerilerine günlük 60 litre sıcak süt ikram ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, bekçilik yaptığı malikanenin bahçesinde kendine ayrılan bölümde konaklayan ve buradaki ahırda 3 inek besleyen Ahmet İğde, günlük 60 litre sütü pişirip depremzedelere ikram ediyor.

Ahmet İğde, AA muhabirine, bekçiliğini yaptığı malikanede ailesiyle konakladığı bölümde depremde hasar oluşmadığını söyledi.

Malikane bahçesindeki ahırda 3 inek beslediğini anlatan İğde, 6 Şubat'taki depremlerde ahırın ve hayvanlarının da zarar görmediğini aktardı.

Sarsıntıların ardından ineklerin strese girdiğini ve sütlerinin kesildiğini belirten İğde, depremden 3 gün sonra hayvanları sağabildiğini kaydetti.

İğde, sabah erken saatte 3 ineğinden sağdığı yaklaşık 60 litre sütü kaynatıp, kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara ikram ettiğini söyledi.

- "Sütleri bardak bardak dağıtıyorum"

Bölgede görev yapan polis ve askerlere de süt ikram ettiğini belirten İğde, "Sabah 09.00 gibi evden çıkıyorum. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere gidip, pişirdiğim sütleri bardak bardak dağıtıyorum. Öğlen olmadan sütü bitiriyorum. Arta kalan zamanda da kendi işlerimle ilgileniyorum." dedi.

İğde, depremden önce inekleri için 5 ton yem aldığını belirterek, süt dağıtımına gücü yettiğince devam edeceğini söyledi.

Sütü Allah rızası için ikram ettiğini vurgulayan İğde, "Her şey Allah'tan geldi, çok şükür evimizde, hayvanlarımızda bir şey yok. Bunlar varken biz de biraz ikram edelim, aldığım dua bana yeter." diye konuştu.

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