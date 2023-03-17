Kahramanmaraş'ta afetzede kadınlar çadırda kıyafet dikiyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ/ÖZGÜN TİRAN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan kadınlar çadırda kıyafet dikiyor.

Depremlerin ardından evi yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar kentte kurulan konteyner ve çadır kentlerde kalıyor. Karacasu mevkisindeki konteyner kentte kadınların vaktini verimli değerlendirmesi amacıyla Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çadırda iş atölyesi kuruldu.

Atölyede çalışma yapan kadınlar hem kendileri hem de konteyner kentte kalan afetzedeler için kıyafet ve nevresim takımı dikiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Zehra Köroğlu, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve kadın kooperatiflerinin desteğiyle çadırda atölye oluşturduklarını söyledi.

Atölyede afetzede kadınların 1 Mart'tan bu yana çalıştığını belirten Köroğlu, "Buraya konteyner kentte kalan depremzede kadınlarımız geliyor. Burada hem dikiş hem nakış kursumuz var. Hocalarımız meslek edinme kursları da veriyor. Kadınlarımız burada hem üretim yapıyor hem rehabilite oluyor. Temin ettiğimiz kumaşlarla kendi giyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Günde 60 kadının üretim yaptığını ifade eden Köroğlu, atölyede çalışan depremzede kadınların kendini daha iyi hissettiğini kaydetti.

- "Psikolojik olarak rahatlıyoruz"

Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi üyesi Betül Çamlıdağ da kadınların atölyede meslek edindiğini belirterek, afetzede kadınlara ürettikleriyle para kazandırmayı amaçladıklarını da ifade etti.

Depremzede Tuğba Sarıkaya ise depremin izlerini silmek için çalışmaya başladıklarını ve bir işle uğraşmanın psikolojisine iyi geldiğini belirtti.

Depremzede Duru Başer ise zor zamanlar geçirdiklerini vurgulayarak, "Hoclarımız burada bize yardımcı oluyor. Psikolojik olarak rahatlıyoruz, kafa dağıtıyoruz. Allah razı olsun devletimizden, böyle bir hizmet verdiği için." dedi.





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