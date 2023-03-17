Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta cuma namazı kılındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta cuma namazı, minaresi yıkılıp bir bölümü hasar gören, Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ateşinin yakıldığı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta camilerde de hasar meydana geldi.
Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.
Bu nedenle camiye giremeyen vatandaşlar cuma namazını Ulu Cami'nin yanındaki alanda kıldı.
Bazı vatandaşların namaz esnasında gözyaşlarına hakim olmadıkları gözlendi.