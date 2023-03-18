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Tarihi Maraş Çarşısı'nın emektarı "Semerci Ali Usta" yeniden üretime başladı

AA

Tarihi Maraş Çarşısı'nın emektarı "Semerci Ali Usta" yeniden üretime başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tarihi Maraş Çarşısı'nda yaklaşık 45 yıldır semer üreten 70 yaşındaki Ali Özen yeniden tezgahının başına geçti.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Hayatın normale dönmeye başlamasıyla çarşıdaki birçok usta gibi semer ustası Özen de son yıllarda rağbet görmese de depremin etkisinden kurtulabilmek için üretimine kaldığı yerden devam ediyor.

Tarihi çarşıda babasından öğrendiği mesleğini 24 metrekarelik dükkanında sürdüren Özen meşe, çınar ve kayın ağaçlarını özenle hazırlıyor. Daha sonra içine saz doldurduğu semeri 3 günlük çalışmayla tamamlıyor.

Özen semerleri bin ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

- "Sabahleyin dükkana, akşam eve gitmeye alışmışız"

Özen, AA muhabirine, depremlerden diğer meslek temsilcilerinin olduğu gibi semercilerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Depremde evinin hasar gördüğünü belirten Özen, felaketin etkisinden kurtulabilmek için dükkanına geldiğini dile getirdi.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Özen, "Depremler nedeniyle kapalı kaldık. Bu süreç bize hapis hayatı gibi geldi. Biz sabahleyin dükkana, akşam eve gitmeye alışmışız. Böyle bir şeyler görmedik, alışkın değiliz." dedi.

Birçok kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşların alışveriş yapacak durumda olmadığına dikkati çeken Özen, "Daha vatandaş kendisine gelemedi. Ne olduğu belirsiz bir durum oldu yani. Enkazları gördükçe moral bozukluğu oluyor. Bir şeylerle uğraşıp zaman geçirelim diye geliyoruz dükkana." ifadesini kullandı.

Artık semer kullanımının yok denilecek kadar azaldığını işaret eden Özen son yıllarda semeri hediyelik eşya olarak ürettiklerini kaydetti.

Özen, Kahramanmaraşlılardan memleketlerini terk etmemelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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