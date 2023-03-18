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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazan ayı için çadır mescitler kuruluyor

AA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazan ayı için çadır mescitler kuruluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 55 caminin yıkıldığı, 468 caminin ise ağır hasar ve hasar gördüğü Kahramanmaraş'ta bu ibadethanelerin yerine çadır mescitler oluşturuluyor.

Az hasarlı camiler ise temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor.

Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramanmaraş'ta ramazan ayında ibadetlerin rahat şekilde yapılabilmesi için gayret sarf edildiğini anlatan Altunkaya, "İhtiyaç olan yerlerde çadır mescitlerin kurulması devam ediyor. Ağır hasarlı veya hiç hasarı olmayan yerlerde camilerimiz açık, orada ibadetler devam edecek." dedi.

İftar programlarıyla ilgili de çalışma yapıldığını dile getiren Altunkaya, "İki yerde iftar programı planlanmakta. Bir tanesi Ulu Cami'nin ön tarafında olacak, diğer yer ise planlanma aşamasında." diye konuştu.

- "Türkiye Diyanet Vakfının mobil mutfağı 6 bin kardeşimize yemek çıkartıyor"

Altunkaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesindeki Avşar çadır kentinde depremzedelere sıcak yemek verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çadır kentte Türkiye Diyanet Vakfımızın mobil mutfağında günlük 6 bin kardeşimize yemek çıkmaktadır. Bu ramazan boyunca da devam edecek, hem iftarda hem de sahurda kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için devamlı yemek çıkacak. Afet sonrası toparlanma güzel şekilde devam etse de ihtiyaçlar artarak devam ediyor. Bunların karşılanması konusunda bu necip millet bize her zaman destek oldu, destek olmaya da devam edecek. Burada yapılan hizmetlerde bütün kardeşlerimizin katkıları söz konusu. Devlet ve milletin el birliği içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri görüyoruz, bundan da büyük onur duyuyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin ihtiyaçları bu şekilde karşılanmış olacak."

Depremzedelerin ramazan ayını rahat şekilde geçirmeleri için her türlü tedbirin alındığını, alınmaya da devam edildiğini aktaran Altunkaya, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Altunkaya, depremin ardından yaraların sarılması konusunda herkesin duyarlılık gösterdiğini vurgulayarak, "Birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu, kardeşlik duygularımızın hala hayatta olduğunu göstermesi açısından da bizlere ümit var şekilde ortaya koyan hadiselerle karşılaşıyoruz." ifadesini kullandı.

- "43 çadır mescit kuruldu"

Vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini rahat şekilde yapabilmeleri için hazırlıklar yaptıklarını belirten Altunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş merkezinde 43 çadır mescit kuruldu, ihtiyaç olan köylerimizde de tespitler yapıldı ve ramazana kadar hepsi tamamlanacak. Kahramanmaraş'ta ibadet konusunda inşallah herhangi bir eksik bırakmadan kardeşlerimizin ramazan ayını, teravihlerini ve oruçlarını en iyi şekilde ifa edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Ramazan ayı gelmeden bunların hepsini inşallah tamamlamış olacağız."

- "28 camimizde 1680 civarında kardeşimiz barınıyor"

Altunkaya, depremde hasar görmeyen camilerde vatandaşlara barınma imkanı da sağlandığını dile getirerek, "28 camimizde 1680 civarında kardeşimiz bu imkanlardan faydalanıyor. Onlar da peyderpey gün geçtikçe evlerine veya konteynerlere geçmeye devam ediyor. İnşallah ramazan ayından evvel bütün kardeşlerimizi huzurlu, daha müreffeh, daha insani şartlara haiz olan yerlerde barındırmış olacağız. Kardeşlerimiz istedikleri takdirde camilerde kalmaya devam edecektir." diye konuştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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