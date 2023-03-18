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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi:

AA

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmeyen TOKİ konutlarını örnek yapı olarak gösterdi.

Moriwaki, depremler nedeniyle yıkılan veya zarar gören binalarda inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Bölgede incelemede bulunan Moriwaki, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde TOKİ konutlarının yıkılmadığını hatırlattı.

TOKİ konutlarının iyi zeminli bölgelere yapıldığını ifade eden Moriwaki, TOKİ'nin kendi içinde de denetim sisteminin çok iyi çalıştığını kaydetti.

TOKİ konutlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "TOKİ kendi içinde kontrol yapıyor ve onun için de daha güvende. TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistem yapılabilirse daha iyi olacak." dedi.

- "Artçılar bir seneye kadar devam edebilir"

Moriwaki, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bir seneye kadar devam edebileceğini belirtti.

Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir." ifadelerini kullandı.

Prefabrik konutların daha güvenli olduğunu aktaran Moriwaki şöyle devam etti:

"Kolonda, kirişte çatlak yoksa problem yok. Duvarda çatlaklar olabilir. İnşaat mühendisi 'Sıkıntı yok.' diyorsa rahatça yaşayabilirsiniz. Fazla korkmamak lazım. Bunun için uzun vadede çalışmak lazım, çocukluktan eğitim gerekiyor. Siz Türkiye'de 'Çocuklar duymasın.' diye deprem hiç gösterilmiyor ama aniden deprem olduğunda çocuğun bilgisi yok. Onun için küçük yaşta eğitim verilmesi gerekiyor. Biz Japonya'da çocuklara anaokulundan itibaren çizgi filmlerle eğitim vermeye başlıyoruz. Kademe kademe bilgilendiriyoruz, insanda bilgi varsa korkmuyorlar. Türkiye'de ise 'Ben depremden korkuyorum.' diyor. "

- "Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı"

Moriwaki depremlere karşı hazırlıklı olunmasını önerdi.

Yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Moriwaki, "Kahramanmaraş ve 1999 depreminde insanlar uyuyordu deprem oldu diye kalktı sonra kaçmaya başladılar. Oradan çoğu insan kurtulabilirdi. Ama en kötüsü merdivende insanlar öldü. Depremde kaçmamak gerekiyor. Asansör ve merdiven kullanmayacağız. Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı." diye konuştu.

Japonya ve Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Moriwaki, "Artık biz bunu kabul etmek zorundayız. Sallanmadan önce iyi hazırlan, depreme dayanıklı ol." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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