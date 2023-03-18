ABD'li gönüllüler afetzedelerin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - ABD'den gelen gönüllüler, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ın afetzedelere yönelik çalışmalarına destek oluyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetten etkilenen 11 şehirde depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor.

Depremlerden en fazla etkilenen kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'a gelen 27 ABD'li gönüllü, 6 gündür afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Lojistik Deposu çalışanlarına entegre edilen ABD'li gönüllüler, depoda görevlilerle gıda kolisi paketliyor.

Amerikalı gönüllü Lucy Sencon, AA muhabirine, Türkiye'deki yıkımla ilgili haberleri gördükten sonra All Hands and Hearts (Tüm Eller ve Kalpler) yardım kuruluşu ile deprem bölgesine gelmeye karar verdiğini söyledi.

27 gönüllüyle Kahramanmaraş'a geldiklerini belirten Sencon, farklı noktalardaki sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalara katıldıklarını aktardı.

Depoda çalışan personele destek sağladığını, diğer 23 arkadaşının ise farklı alanlarda görevlendirildiğini anlatan Sencon, şöyle devam etti:

"Burayı gördüğümde yıkıldım. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edemedim, sadece sonuçlarını gördüm. Buradaki hayatın gidişatı için elimizden geleni yapıyoruz. Ne kadar devam edebilirsem edeceğim, birkaç ay buradayım. Burada çadırlarda kalıyoruz, daha önce kamp yaparken çadırda kalmıştım ama bu şekilde değildi. Lütfen yapabildiğiniz kadar bağış yapın, yardımlarınızı esirgemeyin. Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorsanız ve bizim gibi yardım etmek istiyorsanız, All Hands and Hearts'ı arayın ve bizimle bunu yapmaya devam edin."

Türk Kızılay'a yardım kolisi paketleme işi için yardım ettiklerini anlatan Sencon, "Başka yerde enkazları temizleyebiliriz ya da daha başka şeyler yapabiliriz. Bu projede Türk Kızılay ile çalışıyoruz, onun dışında Verenel Derneği ile çalıştığımız noktalar da var. Prefabrik olarak ev yapanlar, konut yapanlar var, onlara da yardım ediyoruz." dedi.

ABD'li gönüllülerden Natalia Chansky de bölgeye ilk geldiğinde karşılaştığı manzaranın kendisini şoke ettiğini ancak insanların yardım çabasından etkilendiğini vurguladı.

Prefabrik ve konteyner kurulumuna yardım ettiklerini dile getiren Chansky, "Buradaki yemek malzemelerinin dışında diğer malzemeleri paketliyoruz. Nerede ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Bölge Lojistik Deposu Lojistik Müdürü Emrah Öztürk de afetin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekerek, işbirliği yaptıkları sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Öztürk, bu kapsamda bölgeye ulaşan ekipleri kendi personeline entegre ettiklerini sözlerine ekledi.

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