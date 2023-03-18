Gönüllü öğretmenler "bavulları" ile afetzede çocukların yüzünü güldürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN/CİHAN DEMİRCİ - Sakarya'da görev yapan öğretmenler, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde kalan çocukların psikososyal destek süreçlerine katkı sağlanması amacıyla etkinlik düzenliyor.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Bavulumda Mutluluk Var" projesi kapsamında Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ahşaptan bavullar hazırladı.

Hazırlanan bavullara akıl oyunları, boyama malzemeleri, top, balon, oyun hamuru ve çeşitli malzemeler konuldu.

Bavulları alan gönüllü 12 öğretmen, Kahramanmaraş'taki Avşar Çadır Kent'e geldi.

- "Onların mutluluğuna ortak olabilmek çok güzel"

Gönüllü öğretmen Kübra Duman, AA muhabirine, çocukların etkinliklerle yüzünün güldüğünü belirterek, tüm gönüllüleri bölgeye davet etti.

Çocuklara psikososyal destek de sağladıklarını vurgulayan Duman, "Biz bavulumuzdaki mutluluğu dağıtıyoruz ama bizim bavulumuz bu sayede daha çok mutluluk doluyor, onların mutluluğunu gördükçe." dedi.

Birçok faaliyette bulunduklarını dile getiren Duman, şunları kaydetti:

"Okul öncesi çocuklarımız için faaliyetlerde bulunan beden eğitimi öğretmenimiz, bir parkur oluşturarak çocukların daha eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Aslında birçok atölyemiz mevcut. Müzik atölyemiz var, çocukların eğlenmelerini sağlıyoruz. Çocukların en çok ihtiyacı olan şey bu dönemde onların mutluluğunu destekleyecek faaliyetlerde bulunmak. Türkiye olarak birçok destek sağlanıyor ama birazcık daha çocukların ruhuna hitap edebilmek önemli. Onların mutluluğuna ortak olabilmek çok güzel."

Duman, "Çocukların sevgilerini hem biz hissediyoruz hem de biz onlara sevgimizi veriyoruz. Tabii ki özleyeceğim onları ama mutlaka yine geleceğiz." diye konuştu.

- "Bir yaraya merhem olabiliyorsak ne mutlu bize"

Öğretmen İbrahim Kazanasmaz da depremin ilk gününden itibaren gönüllü öğretmenlerle sahada olduklarını söyledi.

Depremden etkilenen tüm çocuklarla buluşmak istediklerini belirten Kazanasmaz, "Buradaki amacımız çocukları deprem psikolojisinden kurtarıp onların bir nebze olsun gülüşlerine, mutluluklarına vesile olabilmek. Onları önemli olan o psikolojiden bir an bile olsa uzaklaştırıp hayatlarına dokunabilmek. Bir yaraya merhem olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

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