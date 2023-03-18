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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM aşçıları Elbistan'daki aşevinde depremzedelere yemek hazırlıyor

AA

TBMM aşçıları Elbistan'daki aşevinde depremzedelere yemek hazırlıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aşçıları, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan aşevinde 3 öğün yemek hazırlıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Şehit Er Mehmet İnan Parkı'nda kurulan aşevinde 5'i TBMM aşçısı olmak üzere 20 meclis personeli görev alıyor. Günlük 400 kişilik kahvaltı, 1000 kişilik de öğlen ve akşam yemeği hazırlanan aşevinde ayrıca çay servisi de yapılıyor.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olan görevliler, ilçenin en büyük aşevi konumundaki 400 metrekarelik çadırda pişirdikleri yemekleri depremzedelere ikram ediyor.

Aşevi, ramazanda da hizmetini sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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