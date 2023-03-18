Depremde hayatını kaybeden belediye çalışanları için mevlit okutuldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden Onikişubat Belediyesi çalışanlarını için mevlit okuttu.

Yaşamını yitiren 11 belediye personeli için Onikişubat Belediyesinin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuşma yaptığı sırada duygularına hakim olamayarak gözyaşı döktü.



Konuşmasını güçlükle sürdüren Başkan Mahçiçek, "Bu deprem bir kısım canlarımızı ciğerlerimizi aldı götürdü. Annesiz babasız yaşamak zorunda kalmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Ben de öyle büyüdün çünkü, ama şunu söyleyebilirim ki vefat eden kardeşlerimizin isimlerini yaşatacağız. Çocuklarına sahip çıkacağız. İş ihtiyacı olanlara inşallah iş vereceğiz. Vefat edenlerin yavrularına, eşlerine, yakınlarına sahip çıkmak için elimizden gelen gayretin inşallah göstereceğiz. Güzel insanlardı. Allah rahmet eylesin inşallah yakınlarına, çocuklarına Cenab-ı Allah sabırlar versin." dedi.

Yakınları, hayatını kaybedenlerin öz geçmişi okunurken gözyaşlarını tutamadı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Mevlide katılanlara lokum ve gül suyu ikram edildi.



Mevlit programına, depremde hayatını kaybeden personelin aileleri ve yakınları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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