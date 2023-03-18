Kahramanmaraş'ta yağış etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.

Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.

Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.

Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.