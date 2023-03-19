Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yıkılan ve acil yıkım kararı alınan binaların enkazı kaldırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ilçede 1121 konut yıkılırken 661 konut için de acil yıkım kararı alındı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Pazarcık'ta 70 ekskavatör, 82 kamyon, 2 makas, 5 lowbet, 2 loder ve 175 personel yıkılan binaların enkazının kaldırılması için gece gündüz mesai harcıyor.

Hasarlı yapılarla ilgili hak sahiplerine yıkım tebligatları ulaştırılırken yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken aynı anda ilçenin birçok noktasındaki enkaz ise kamyonlarla ilçe dışında bulunan alana taşınıyor.

Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Şube Müdürü Asım Fatih Durmaz, AA muhabirine, binaların enkazının kaldırılmasını ve döküm alanlarına taşınmasını sağladıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından Kırıkkale Valiliği koordinesinde acil bir şekilde bölgeye intikal ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bölgede bakanlığımız bünyesinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda acil yıkılacak binaların yıkım işlemi ihale edilerek Pazarcık merkez ve kırsal mahallelerde yıkım ve enkaz kaldırma işlemi yapıyoruz. Depremde yıkılan 1121 bina ile acil yıkılma kararı alınan 661 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için çalışma yürütüyoruz. İlçede ve kırsalda yıkılan ve acil yıkılması gereken konutların enkazının yüzde 35'i kaldırıldı."

- Yıkımların yüzde 60'ı tamamlandı

​​​​​​​Kırıkkale İl AFAD Müdürü Tayfun Temur ise acil yıkılması planlanan 661 konuttan 365'inin yıkılarak enkaz kaldırma çalışmasının yapıldığını, toplamda yıkılması gereken konut sayısının ise 5 bin 775 olduğunu, Pazarcık merkezde yıkımların yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını ifade etti.

Bölgedeki en büyük amaçlarının hayatı normale döndürüp ekonomiyi canlandırmak olduğunu vurgulayan Temur, "Bölgede hizmet veren işletmelerin açılmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Pazarcık ilçesinde enkazlar kalktıktan sonra esnafta şu anda işyerlerini açmaya başladı. Hizmet veren şu an için 334 iş yeri var. Bunlar içerisinde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı eczane, market, lokanta ve pastanelerin yanı sıra bir çok hizmet alanı bulunuyor." dedi.

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