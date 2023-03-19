Pazarcık'ta depoda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık ilçesindeki afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda, Pazarcık girişinde Acil ve Ayni Yardım Deposu oluşturuldu.

Burada toplanan yardım malzemeleri, görevlilerce tasnif edildikten sonra depremzedelere ulaştırılıyor.

İlçe genelinde kurulan 6 sosyal refah marketi ve 26 aşevi de depremzedelere hizmet veriyor.

Pazarcık Acil ve Ayni Yardım Depo Sorumlusu olarak görev yapan Kırıkkale Valiliği Özel Kalem Müdürü Talha Biçer, AA muhabirine, 8 bin metrekareden oluşan depoda gönüllü işçilerin yanı sıra kamu kurumlarından 150 kişilik ekiple yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçeye hayırseverler tarafından gönderilen yardım malzemelerini, kurdukları tek depoda tasnif ettiklerini ve afetzedelere ulaştırdıklarını belirten Biçer, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok şehrinden 942 tır yardım malzemesi Pazarcık ilçesine geldi. 6 sosyal market ve 14 çadır alanında bu malzemelerin dağıtımını yapıyoruz. Günlük ihtiyaçlar doğrultusunda buradan malzemeleri gönderiyoruz. Depomuzda 78 bin parça malzeme toplandı ve bunun 55 binini tasnif ederek afetzedelere ulaştırdık. Bunlar içerisinde günlük ihtiyaçlarda kullanılan su, kuru gıda, yakacak, tüp, kıyafet, ayakkabı bulunuyor. Çadır kentlerde ve evlerde kalan ailelerin listesi var. Bu doğrultuda ayrıca gıda paketini, tüpünü, odununu buradan ulaştırıyoruz."

Tük Kızılay ve aşevlerine de günlük malzeme temininde bulunduklarını aktaran Biçer, sosyal marketlerden alışveriş yapan kişilerin sisteme kaydedildiğini ve bir sonraki alışverişlerini ancak bir hafta sonra yapabildiğini dile getirdi.

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