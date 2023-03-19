Pazarcık'ta depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde AFAD koordinesinde kurulumuna başlanan konteyner kente afetzedeler yerleştiriliyor.

İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta 80 dönüm alanda kurulması planlanan 1181 konteyner evden büyük kısmının altyapısı tamamlanarak yerlerine monte edildi. Bunlardan iç donanımı tamamlanan 107'sine ise depremzede aileler yerleştirildi.

Kırıkkale İl AFAD Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, depremlerin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, kendilerinin de bölgeye gelerek öncelikle arama kurtarma faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

- "107 konteynere 452 vatandaşımızı yerleştirdik"

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların konaklaması için çalışmalara başladıklarını anlatan Temur, bölgede öncelikle çadır kentler oluşturduklarını, ilk etapta 14 noktada 2 bin 47 çadır kurduklarını kaydetti.

Zaman kaybetmeden konteyner kent çalışmalarına başladıklarını belirten Temur, "Şu an Pazarcık ilçesinde 5 konteyner kent planımız var. Bunlardan ilkinin altyapısını Devlet Hastanesinin yanındaki alanda tamamen bitirdik. Burada 1181 konteynerlik bir alan planladık. Şu anda 720 konteyneri yerine yerleştirdik. Vatandaşlarımızı da buraya yerleştirmeye başlıyoruz. Şu an 107 konteynere 452 vatandaşımızı yerleştirdik. Burada yaklaşık 4 bin kişi kalacak." dedi.

Depremde evi yıkılarak konteynere yerleştirilen şehit annesi Kadriye Kafas ise "Evimiz burada merkezdeydi. Depremde yıkıldı ama çok şükür can kaybımız yok. Konteynere yerleştik ve şu an için durumumuz iyi. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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