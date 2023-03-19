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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal market ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

AA

Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal market ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin ihtiyacını sosyal market ile gideriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesindeki çadır kentte sosyal market oluşturdu.

Sosyal marketteki gönüllüler, depremzedelerin ihtiyaçlarını çadırlara teslim ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşandığını söyledi.

Depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yardımların vatandaşlara sistemli şekilde ulaştırılması talimatı verdiğini aktaran Akbaba, "Burada gezici ekiplerimiz var, çadırları geziyorlar. Tablet bilgisayar üzerinden ne ihtiyaçları varsa taleplerini alıyorlar. Online sistem üzerinden talepler buradaki sisteme düşüyor. Buradan bu talebi gören arkadaşlar hemen poşetleri hazırlıyorlar. Ardından kurye ekiplerimiz çadırlara gidip teslim ediyorlar." dedi.

Akbaba, sosyal markette vatandaşların her türlü ihtiyacının giderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gıda, giyim, halı, soba gibi birçok malzeme mevcut. Bu ürünleri kontrollü şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Hepsinin kayıtları var. Durumu suistimal etmek isteyenlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Tüm yaralar sarılıncaya, tüm çocukların yüzü gülünceye kadar buradayız. Buradaki ürün tedarikini Gaziosmanpaşa ilçemizdeki vatandaşlarımız karşılıyor. Onların emanetini alıyoruz ve yerine ulaştırıyoruz. Bu sistemden kurulduğu günden bugüne yaklaşık 700 aile faydalandı."

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