Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf verilen desteklerle ayağa kalkmaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında iş yerleri yıkılan veya hasar gören esnaf, Türkiye'nin farklı bölgelerinden uzatılan yardım eliyle yeniden ayağa kalkabilmek için çabalıyor.

Afetzede esnafın ticaret hayatına geri dönebilmesi için harekete geçen belediyeler, talepler doğrultusunda çalışmalar yapmaya başladı.

Elbistan ilçesine ilk olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alana 90 konteynerden oluşan "Elbistan Kayseri Çarşısı" kuruldu. İçerisinde giyim, gıda, kuaför, bakkal, büfe, çay ocakları, kahvaltı salonları, mescit ve tuvalet gibi alanlarının yer aldığı çarşıyla ilçedeki ticari yaşamın normale dönmesi hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından da Kahramanmaraş kent merkezine 50 konteynerden oluşan iş merkezi kurulması için çalışmalar yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yerel esnafa katkı sağlamak için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Gıda Komitesi'nin talebi üzerine başkentte 85 depremzede esnafın katılacağı fuar organize etti.

KMTSO Gıda Komitesi Başkanı Samet Çiftaslan, AA muhabirine, esnafın çok zor durumda olduğunu söyledi.

Dükkanların yıkıldığını, ayakta kalan iş yerlerinin ise şehirde az insan kaldığı için satış yapamadığını belirten Çiftaslan, "Ankara'da Kahramanmaraş tanıtım günlerinin yapıldığı, her sektörden esnafımızın gidip orada ürünleri satabileceği bir alan oluşturmak istedik. Konaklama ve ulaşım dahil esnafın cebinden hiçbir şekilde para çıkmayacak. Etkinliğimiz Ankara'daki Altınpark Fuar Alanı'nda 17 Mart'ta başladı, 10 gün sürecek." dedi.

Fuarın çok verimli geçmesini beklediklerini ifade eden Çiftaslan, "İnşallah insanlarımız buradan güzel bir kazanç elde edip güçlü bir şekilde şehrine dönecek ve eski düzenden daha iyi bir şekilde devam edecek. Kahramanmaraş ölü şehir olmasın, eskisinden daha güzel, daha turistik bir şehir olsun istiyoruz. Esnafımız tekrar buraya gelsin ve ticaretini devam ettirsin." diye konuştu.

Çiftaslan, gelecek dönemlerde İstanbul, İzmir ve Antalya'da da benzer çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

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