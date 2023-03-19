İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde seferber oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi bir grup, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ın afetzedelere yönelik çalışmalarına destek için seferber oldu.

Depremlerin ardından afetten etkilenen 11 ilde depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız sürerken Kahramanmaraş'a gelen Türkiye İzcilik Federasyonu üyeleri çalışmalarıyla takdir görüyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Lojistik Deposunda yürütülen çalışmalara destek sunan izciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için marşlar ve sloganlar eşliğinde, gelen yardımlardan günlük 500 gıda ve hijyen kolisi hazırlıyor.

Zaman zaman alkışlar eşliğinde tempo tutan izciler, liderlerinin komutuyla günlük çalışmalarını yine sloganlar ve marşlar eşliğinde tamamlıyor.

- Çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarına da katkı sunuyorlar

Türkiye İzcilik Federasyonu Üyesi ve Teknik Lider Lütfi Bayda, AA muhabirine, afetzedelere destek olmak adına geldikleri kentte, üstlendikleri her görevi layığıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Yaklaşık 5 haftadır Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüttüklerini belirten Bayda, daha önce çadır kent, aşevi gibi farklı alanlarda çalıştıklarını, şimdi de lojistik depoda görev aldıklarını ifade etti.

Çalışmaların verimliği geçtiğini dile getiren Bayda, "İzciler her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür. O yüzden izcilerimiz bu töremize uyarak bu faaliyetleri yürütüyorlar. İzcilerimiz marşlar eşliğinde depremzedeler için seferber oldular. Marşlar eşliğinde günde 500 gıda ve hijyen kolisi hazırlayıp, dağıtımında da destek sağlıyoruz." dedi.

Bayda, faaliyetlerinin sadece Türk Kızılay ve AFAD lojistik depoları ile sınırlı kalmadığını anlatarak, bunun yanında çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik rehabilitasyon ve psikososyal destek çalışmalarına da destek sunduklarını kaydetti.

- "Onların bu yaklaşımları bizim ekiplerimizi de motive ediyor"

Türk Kızılay Kahramanmaraş Bölge Lojistik Deposu Lojistik Müdürü Emrah Öztürk de Türkiye'de yaşanan her afette Türkiye İzcilik Federasyonu'nun kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

İzcilerle işbirliği içerisinde faaliyet yürütmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Öztürk, "Kendilerini motive etme anlamında da marşları ve motivasyon yöntemleri var. Biz de bunları kendi ekibimize entegre ederek birlikte huzur içinde çalışıyoruz. Motivasyona katkısı üst derece arkadaşlar, sağ olsunlar. Onların bu yaklaşımları bizim ekiplerimizi de motive ediyor. Bugün de yanımızda oldukları için kendilerine ekibim ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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