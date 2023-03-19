Kahramanmaraşlı inşaat işçisi AFAD yardımlarını kamyonetiyle ücretsiz dağıtıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL/İZZET MAZI - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi olarak çalışan 32 yaşındaki Mustafa Kırkır, AFAD'ın belirlediği adreslere hiçbir ücret talep etmeden kamyonetiyle afetzedelere erzak ulaştırıyor.

Depreme eşi ve iki çocuğuyla Türkoğlu ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde yakalanan Mustafa Kırkır'ın evi ağır hasar aldı. Geçimini inşaat işçiliğiyle sağlayan Kırkır, ailesiyle iki gün kamyonette kaldı.

Eşi ve çocuklarını yakınlarının yanına yerleştiren Kırkır, ilk olarak ilçede çadır kurulumuna yardım etti, ardından da hemşehrilerine destek oldu.

Kamyonetiyle çadır dağıtan, kurulumunu da kendi yapan Kırkır, bir süre sonra Kaymakamlığa başvurarak aracıyla erzak dağıtabileceğini bildirdi.

Hiçbir ücret talep etmeyen Kırkır, depremin ilk günlerinden bu yana AFAD'ın deposundan verilen yardım malzemelerinin dağıtımına devam ediyor.

- "Bu zor günlerde birbirimize destek olmak zorundayız"

Kırkır, AA muhabirine, asıl işinin inşaat ustalığı olduğunu, boş zamanlarda da nakliye işleri yaptığını söyledi.

Depremin ilk günlerinden bu yana AFAD ile koordineli şekilde çalıştığını kaydeden Kırkır, Valilik tarafından mazotunun karşılandığını belirterek, "Depodan yüklenen erzakları Valiliğin belirlediği adreslere ulaştırıyorum. Evim de ağır hasarlı. Depremin ilk gününden beri çalışıyorum. Hazır kıta bekliyorum. Acil gidecek eşyalar, malzeme, gıda, çadır oluyor, onları götürüyoruz. Günlük 10 sefere kadar gittiğim oluyor." dedi.

Başta gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Kırkır, son zamanlarda ise iş yükünün hafiflemeye başladığını dile getirdi.

Kamyonetiyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Kırkır, "Devletimiz var olsun. Hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Bu işi gönüllü olarak ücret almadan yapıyorum. Sağ olsun devletimiz 10 bin lira yardım sağlamıştı evim ağır hasarlı olduğu için. 15 bin lira da taşınma yardımı sağlamıştı. Bu zor günlerde birbirimize destek olmak zorundayız." diye konuştu.

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