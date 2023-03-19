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Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan Lütfiye öğretmen gözyaşı döktü

AA

Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan Lütfiye öğretmen gözyaşı döktü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi, afetin 42. gününde de iş makinelerinin en yoğun çalıştığı yerler arasında bulunuyor.

Evlerinin enkazından kendileri için manevi değeri bulunan fotoğraf, oyuncak, diploma, gelinlik gibi eşyalarını almak isteyen depremzedelerin yıkıntıların yanı başındaki gözü yaşlı bekleyişi sürüyor.

İş makinesi operatörlerinin izni doğrultusunda enkaza giren afetzedeler, yağan yağmura aldırış etmeden, bulabildikleri eşyaları alarak yol kenarına koyuyor.

Depremde ağır hasar gören Ebrar Sitesi M Blok'taki evinde yürütülen yıkım çalışmalarını izleyen 60 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu da depremin ilk gününden bu yana bölgeden ayrılmıyor.

Eşi İsmet, çocukları Ali ve Mete ile 8 yıl önce Ebrar Sitesi'ne taşınan Köroğlu için enkazdan bulup çıkardığı her eşya, depremden önce yaşadığı mutlu günleri simgeliyor.

Lütfiye Köroğlu, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla kurtuldukları depremde birçok komşusunun vefat ettiğini, ağabeyi Ömer Lütfi Gündoğan'ın ise kayıp olduğunu söyledi.

Deprem anını unutamadığını belirten Köroğlu, "Kıyameti yaşadık resmen. Deprem günü korkunç şeyler yaşadık. Kendimizi zor kurtardık. Aşağı indiğimizde yanımdaki apartman bizim apartmanın kapısının önüne çökmüştü, çıkamadık. Apartman görevlisinin kapısından aşağı inip dairesinden dışarıya atladık. Çıktığımızda her taraf yıkılmıştı, apartman kalmamıştı." dedi.

Köroğlu, oturdukları binanın depremde ağır hasar gördüğünü, aklının hep evinde olduğunu ifade etti.

Binanın kontrollü şekilde yıkılacağını öğrendiğinde ağladığını anlatan Köroğlu, "Bina yıkılırken o anı yaşadım. Ağlamaktan kahrolduk." diye konuştu.

Köroğlu, komşularıyla kendileri için manevi değeri olan eşyalarını alabilmek için enkazın başında beklediğini dile getirdi.

- "Altın bulmuş gibi çünkü içinde çocukların küçüklük videoları var"

Enkazdan hatıralarını çıkartmak için beklediğini belirten Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük eşyalarda gözüm yok artık. Yani umudumuz bitti eşyalardan yana. Dün komşumun biri, bir alttaki kendi eşyalarını ararken 3 çanta CD bulmuş. Bunlar kimin dediler? Baktım oğullarımın ismi yazılı. Onları görünce sanki altın bulmuş gibi çok kıymetli bir şey bulmuş gibi sevindim çünkü içinde çocukların küçüklük videoları var. Sadece onları alabildim. Onların yanında fotoğraf albümlerimiz de vardı. Belki onlara ulaşabilirim diye düşünüyorum. Evimizden bir tek bu anahtar ve perde parçası kaldı. Başka bir şey yok."

Depremde 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin 18 bloğu yıkılmış, diğer blokları ise hasar görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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