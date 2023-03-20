Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol kenarlarında sebze meyve satışı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle pazar yerinde tezgah açamayan esnaf, yol kenarlarında halkın taze sebze ve meyve ihtiyacına cevap veriyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 gündür semt pazarları açılamıyor. Özellikle hafta sonlarını yoğun geçiren pazar yerlerinin bir bölümüne de çadır kent kuruldu.

İş yerlerinin yavaş yavaş açılmaya başlandığı kentte bazı pazar esnafı taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya devam etmek için kalabalık olan yol kenarlarında tezgah açtı.

Pazar esnafının tek dileği ise şehrin o eski günlerine geri dönmesi.

Pazar esnafı Gökhan Dağ, AA muhabirine, depremde evlerinin hasar gördüğünü, dayısı ve yengesini de kaybettiğini söyledi.

Depremin bölge insanı üzerinde derin izler bıraktığını anlatan Dağ, "Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Semt pazarları kurulamadığı için biz de uygun bir yerde tezgahımızın başına geçtik. Acımız çok büyük ama hayat da devam ediyor, ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. En azından işimizi bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ubeydullah Yüce de depremden sonra pazar yerlerine çadırların kurulduğunu, bu yüzden şehrin kalabalık yerlerine tezgah açtıklarını dile getirdi.

Sebze ve meyve tedariki konusunda sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Yüce, tezgahlarının her gün açık olduğunu sözlerine ekledi.





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