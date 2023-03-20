Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasını enkazı elleriyle kazarak buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 2. depremin merkez üssü Elbistan'da tornacılık yapan Hüseyin Akarsu, zor zamanlar için 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasına yıkılan evinin enkazını elleriyle kazarak ulaştı.

Elbistan'da, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkım sırasında güvenlik önlemleri alınırken, toplanan enkazlar kamyonlarla belirlenen alana taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli ilk depreme Yunus Emre Mahallesi'nde anne ve babasıyla yakalanan 35 yaşındaki Hüseyin Akarsu, ailesini güvenli bir bölgeye götürdü.

Geçimini tornacılık yaparak sağlayan Akarsu'nun evi, ikinci depremde yıkıldı. Akarsu, 4 yılda biriktirdiği paraların bulunduğu kumbaraya ulaşmak için 42 gün apartmanın enkazı başında bekledi.

Enkaz kaldırma çalışmasına başlanan binanın molozlarını, elleriyle kazarak değerli eşyalarını ve kumbarasını aramaya başlayan Akarsu, uzun uğraşların ardından cep telefonu, kredi kartları, cüzdanı ve kumbarasına ulaştı.



Eşyalarını bulmanın sevincini yaşayan Akarsu, zarar gören kumbarasından çıkardığı parasını saydı. Akarsu'nun bulduğu eşyalar, bölgede bekleyen güvenlik güçleri tarafından da kayıt altına alındı.

Depremzedenin enkaz alanında yürüttüğü azimli çalışma, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Akarsu, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır kötü günler için kumbarasında para biriktirdiğini, para ile değerli eşyalarını alabilmek için enkaz kaldırma çalışmalarını beklediği anlattı.



"Umut dünyası, 'belki bulurum' diye molozları ellerimle kazdım." diyen Akarsu, "Binanın çöktüğü ilk günden beri burada yatıp kalkıyorum. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Yıllardır biriktirdiğim emeğim vardı. Gurbette çalışarak kazandığım paralardan kenara ayırdığım bir birikimimdi. Ellerimle kazarak ulaştım kumbarama." ifadelerini kullandı.

Kepçelerin molozları kaldırıp alana yığmasıyla kumbarasını fark ettiğini belirten Akarsu, kepçecinin moloz yığınını önüne bırakmasıyla eşyalarına ulaştığını kaydetti.

Molozun arasında cüzdanı, kartlarını, eski telefonu ve sonunda da kumbarasını bulduğunu dile getiren Akarsu, "İşte helal mal, helal rızık yuvarlanarak önüme geldi. Çok mutlu oldum." dedi.

Akarsu, depremde tüm eşyalarını kaybettiklerini ama can kayıpları olmadığı için de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.