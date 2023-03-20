Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" silmeye çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ/ÖZGÜN TİRAN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay psikologları, 12 bin afetzedeye "psikolojik" destek sağladı.

Türk Kızılay psikologları, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yönelik 4 merkezde, eğitim, grup çalışmaları, psikolojik ilk yardım ve atölye çalışmaları yürütüyor. Psikologlar, depremzedelerle birebir görüşmeler de yapıyor.

Türk Kızılay Sosyal Destek Sorumlusu Psikolog Nesrin Ergün, AA muhabirine, Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerinde afetzedelere destek olmak amacıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Depremden etkilenenlere yönelik el işi atölyeleri de kurduklarını anlatan Ergün, bugüne kadar 12 bin afetzedeye ulaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Uğraş terapisi adı altında farklı şeylerle uğraşarak aslında yaşadıkları durumları konuşabilmeleri için daha uygun ortamlar hazırlıyoruz. Böylece yaşadıkları zor durumlar hakkında konuşabiliyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar. Beraber birbirlerini anlayarak yaşadıkları durumun sadece kendilerine özgü değil de herkes tarafından yaşanabildiğini görüyorlar. Afetzedeler farklı aktivitelerle uğraşarak biraz daha normalleşmeye başlıyorlar, bu da onların 'psikososyal iyilik hallerine' katkı sağlıyor."

Zaman geçtikçe kişilerin kendilerinin ve duygularının farkına vardığını aktaran Ergün, ulaştıkları her kişideki olumlu değişimin Türk Kızılay ekipleri için değerli olduğunu vurguladı.

- "Daha az düşünmeye başladım"

Türk Kızılayın el işi atölyesine katılanlardan Huri Kürtül de depremde evlerinin bulunduğu binanın yıkıldığını, eşiyle enkazdan çıkarıldığını ifade etti.

Türk Kızılay ekiplerinin kendilerine destek olduğunu dile getiren Kürtül, şunları kaydetti:

"Psikolojik açıdan kendimi toparlayabilmek hem de yaşadıklarımı düşünmemek adına etkinliklere katılıyorum. İlk olarak örgü etkinliğine katılmıştım şimdi de 'punch' (özel iğne ve kasnakla yapılan bir tür el işi) etkinliğinde yer aldım. Daha az düşünmeye başladım. Yaşadığımız süreç zor bir süreç, hepimiz aynı şeyi yaşadık. Enkaz altında kalmak, o karanlıkta kalmak ve çaresiz kalmak, o betonların düşmesi, sesler... Bunlar çok ağır şeyler. Hala geceleri aklıma geliyor ama en azından gündüzleri düşünmek istemediğim için böyle bir etkinliğe katıldım. Zamanla, onları düşünsem bile çok etkilenmediğimin farkına vardım. Bir nevi terapi gibi geliyor aslında."

- "Buradaki her örgü benim için çok değerli"

Depremzedelerden Menşur Bayrak ise ev hanımı olduğunu, daha önce de el işi yaptığını söyledi.

Türk Kızılay ekiplerine teşekkür eden Bayrak, "Buradaki her ilmek ve örgü benim için çok değerli, anısı da çok büyük olacak. Allah'ım bunu unutturmasın. Bu Allah'tan geldi. Sizlerin sayesinde, askerimizin, polisimizin sayesinde ayaktayız. Bunları yaptıkça, içimdekileri de her ilmekte anlatıyorum." ifadesini kullandı.

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